Volley, esordio a Prato per lo IES MVTomei

Scatta la prima giornata di serie B maschile e dopo un’assenza di quindici anni Livorno torna in divisione nazionale. Alle ore 17.30 alla palestra dell’Istituto Keynes di Prato, in zona S. Giusto, lo IES MVTomei di coach Massimiliano Piccinetti farà il suo debutto nel derby contro i padroni di casa del Kabel Volley Prato.

“Prato è una squadra che conosco bene – le parole di coach Massimiliano Piccinetti – come conosco bene il loro allenatore Mirko Novelli. Abbiamo ricevuto buone indicazioni dalle varie amichevoli disputate con Pontedera e Castelfranco nel pre-campionato, squadre che poi affronteremo nel girone quindi test per noi probanti per capire il nostro livello. Non vogliamo essere semplici invitati a questo torneo, vogliamo recitare la nostra parte e sarà bello cominciare subito con un bel derby”.

Prato è al secondo anno di Serie B e l’anno scorso da matricola stupì un po’ tutti gli addetti ai lavori arrivando a fine stagione al quarto posto, un piazzamento lusinghiero per una squadra che si era appena affacciata alla Serie nazionale.

Si tratta di una formazione tutta “fatta in casa”, i giocatori a disposizione di coach Novelli, anche lui un veterano del team laniero, sono tutti originari di Prato e prodotti del vivaio, eccezion fatta per il centrale classe ’97 Coletti, ex Scandicci e il compagno di reparto Bruni (proveniente da Pistoia). Per il resto si tratta di un gruppo affiatato che gioca insieme da anni, capitanato dall’uomo simbolo Pini, uno schiacciatore esperto e navigato.

Tante similitudini insomma con lo IES MVTomei, il cui gruppo squadra gioca insieme ormai da anni e quest’estate è stato “impreziosito” da quattro innesti: l’opposto Federico Gori, lo schiacciatore Marco Riposati, l’alzatore Luca Morelli e il centrale Gabriele Costa. Elementi che si sono ben integrati nei meccanismi tattici di coach Piccinetti, pronti a dare il loro contributo alla causa.

I convocati dello IES MVTomei: opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI.

Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

