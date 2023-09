Volley, IES MV Tomei presenta i suoi tre nuovi acquisti

Si tratta di Giacomo Poli, Gregorio Molesti e Matteo Papini che si stanno allenando agli ordini di coach Massimiliano Piccinetti e dello staff tecnico nella preparazione precampionato

Lo IES MVTomei ha presentato nei locali del nuovo sponsor Scardigli Auto, concessionaria situata in Zona Picchianti, tre nuovi acquisti che andranno ad infoltire la rosa della prima squadra di Serie B maschile. Si tratta di Giacomo Poli, Gregorio Molesti e Matteo Papini che si stanno allenando agli ordini di coach Massimiliano Piccinetti e dello staff tecnico nella preparazione precampionato.

xmprfx_ContentPasted0″>Ecco le parole del DS Dario Castelli riguardo ai tre innesti: “Giacomo Poli è stato un acquisto voluto da tutti, è un ragazzo giovane di cui conosciamo bene le caratteristiche, siamo stati avversari due anni fa nella finale play-off quando lui vestiva la maglia della Pallavolo Massa Carrara. Fa parte del progetto di ringiovanimento della squadra, si metterà alla prova come gli altri ragazzi più giovani. È un palleggiatore che ha un buon servizio, può farci fare il salto di qualità e garantirci un po’ di futuro. Abbiamo con noi dall’anno scorso suo fratello Ian e il loro babbo Marco è un ex Tomei dove ha giocato con i compagni Massimiliano Piccinetti e Dario Castelli in Serie B, quindi possiamo dire di aver avuto la famiglia Poli al completo in biancorosso”.

Ancora più giovani Gregorio Molesti e Matteo Papini: “Gregorio è cresciuto nelle giovanili del Dream Volley Pisa – prosegue Castelli – e aveva avuto lì Massimiliano come allenatore. L’anno scorso era aggregato alla Serie B con i Lupi di S. Croce, è fisicamente ben strutturato e può darci una mano in posto due. È fratello di un nostro ex giocatore, Leonardo, passato a Piacenza dove giocherà nelle giovanili e in Serie B. Matteo Papini è una scommessa livornese, viene dal Torretta e ha partecipato l’anno scorso al Torneo delle Regioni, venendo eletto come miglior giocatore della manifestazione. È entusiasta di questa nuova avventura, ha voglia di mettersi a disposizione della squadra e con lui è stato facile trovare l’accordo in poco tempo”.

Giacomo Poli – Nato a Carrara il 9 maggio 2003, alto 190 centimetri, ruolo palleggiatore. Le sue prime esperienze pallavolistiche sono nella società di Massa, con coach Del Vecchio partecipa da giovanissimo con l’Emma Villas alla Boy League, un torneo riservato alle squadre di Serie B. Con il fratello Ian fa poi un’esperienza fuori regione alla Lube Macerata, dove rimane due stagioni, prima di approdare a sedici anni alla Sir Safety Perugia dove prosegue la sua esperienza nel rinomato vivaio umbro. Seguono le tre stagioni con la Pallavolo Massa Carrara prima di approdare allo IES MVTomei.

Gregorio Molesti – Nato a Pisa il 20 febbraio 2004, alto 196 centimetri, ruolo opposto. Compie il suo percorso pallavolistico giovanile con il Dream Volley Pisa nel 2015, con Massimiliano Piccinetti come allenatore. Seguono le esperienze al VBC Calci, Cus Pisa fino a S. Croce dove con i Lupi viene aggregato spesso alla squadra di Serie B, scendendo in campo tre volte (una di queste proprio contro lo IES MVTomei). L’anno scorso con la formazione Under 19 dei Lupi S. Croce ha vinto il campionato regionale Under 19.

Matteo Papini – Nato a Pisa il 27 marzo 2006, alto 183 centimetri, ruolo libero. Cresciuto a Livorno, dove tuttora vive, ha giocato nel vivaio del Volley Torretta dove ha vinto il titolo nazionale nel 2019 con l’Under 13, oltre ai titoli regionali nello stesso anno vinti sia in under 13 che in Under 14.

