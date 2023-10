Volley, IES MVTomei attende Grosseto al PalaBastia

Quello con Grosseto sarà il primo derby della stagione. I precedenti dello scorso anno pendono dalla parte degli avversari che nella gara di andata si imposero al tie-break nell’esordio assoluto di Livorno al Pala Bastia, mentre al ritorno giocato a Grosseto si presero la vittoria in tre set

Nel lunghissimo week-end pallavolistico che finalmente la città di Livorno si regala lo IES MVTomei ha dovuto fare (con piacere) di necessità virtù, spostando il proprio impegno interno di campionato contro Grosseto. La partita contro i maremmani valida per la quarta giornata di campionato si terrà domenica 29 ottobre alle ore 18 al PalaBastia. Questo per via della disputa nella giornata di sabato 28 di due finali di pallavolo in città.

Nella mattinata di sabato (ore 11) si terrà al PalaBastia la finale della SuperCoppa di Sitting Volley fra Dream Volley Pisa e Cedacri GiocoParma vs Cesena. Un evento a cui la società biancorossa ha prestato la massima attenzione, prendendo parte all’organizzazione, cui hanno partecipato anche alcuni sponsor (IES Solare, Femili e Gruppo Scardigli Auto).

Nel pomeriggio di sabato alle 17.30 verrà poi giocata al Modigliani Forum la 28esima dinale di SuperCoppa femminile di Serie A tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano, pertanto la partita della squadra allenata da coach Massimiliano Piccinetti è stata spostata alla domenica, in modo da consentire agli sportivi livornesi di poter partecipare ai due eventi.

Quello con Grosseto sarà il primo derby della stagione. I precedenti dello scorso anno pendono dalla parte degli avversari che nella gara di andata si imposero al tie-break nell’esordio assoluto di Livorno al PalaBastia, mentre al ritorno giocato a Grosseto si presero la vittoria in tre set.

“Sarà una partita dura contro una squadra fisica – spiega il tecnico di casa Massimiliano Piccinetti – composta da giocatori che conoscono bene la categoria e giocano insieme da tanti anni. Grosseto è una bella società, molto organizzata, che sta lavorando molto bene a livello giovanile. Ma noi in casa possiamo essere fastidiosi nei confronti di tutti, a prescindere da chi ci troviamo davanti e dovremo sfruttare questo aspetto”.

Quali sono i giocatori più temibili di Grosseto? “Hanno confermato come alzatore Grassi, che arrivò più o meno a metà della passata stagione, è un ottimo giocatore, molto fisico, poi hanno cambiato libero, prendendo Sposato. Al centro hanno preso De Matteis che è alto 207 centimetri. Poi non dobbiamo dimenticarci lo schiacciatore Alessandrini, l’altro centrale Ielasi e l’opposto Pellegrino. Il loro tecnico, Fabrizio Rolando, ha per le mani una squadra ottima, ma sono sicuro che sapremo dar loro del filo da torcere”

Arbitreranno l’incontro Pulcini Gabriele e Papini Emanuele

I convocati dello IES MVTomei: opposti Alberto GAVAZZI E Gregorio MOLESTI); palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

I convocati dell’Invictamamosolcaffé Grosseto: opposti Andrea ROSSI e Gianluca PELLEGRINO; alzatori Tommaso GRASSI E Alessandro BENEDETTELLI; Centrali Alessio DE MATTEIS, Emanuele IELASI, Davide RESCIO; schiacciatori: Jordan GALABINOV, Leonardo ALESSANDRINI (K), Lorenzo CALDELLI; liberi: Giovanni SPOSATO ED Elia CAPPUCCINI. Allenatore: Fabrizio Rolando.

Condividi: