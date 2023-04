Volley. Ies MvTomei, vittoria chiave in ottica salvezza

La contemporanea sconfitta di Foligno contro Prato consente ai livornesi (26 punti) di sorpassare in classifica gli umbri (24) guadagnandosi (per il momento) il fattore campo negli spareggi salvezza

IES MVTOMEI: Molesti ne, Wiegand 3, Morelli, Imbriolo ne, Gori 6, Costa ne, Grassini 14, Riposati 10, Puccinelli L2, Lupo ne, Langella L1, Poli 21, Facchini 1, Croatti 4, Baracchino 8. All.: Rossi-Piccinetti.

LUPI S. CROCE: Gabbriellini L1, Arguelles 18, Favaro ne, Brucini 14, Garibaldi ne, Caproni ne, Camarri N. 1, Antonelli 7, Rossi 4, Montagnani, Giannini 2, Loreti L2, Dell’Endice 1, Tellini 2, Molesti, Landi. All.: Pagliai.

ARBITRI: Pianigiani di Siena e Vannuzzi di Sarteano.

PARZIALI: 25-23, 22-25, 25-22, 25-16. Aces: 2-7. Battute sbagliate: 19-18. Muri vincenti: 5-11.

LIVORNO – Vittoria interna per 3 set a 1 per i ragazzi di Massimiliano Piccinetti che superano i cugini di Santa Croce. La contemporanea sconfitta di Foligno contro Prato consente ai livornesi (26 punti) di sorpassare in classifica gli umbri (24) guadagnandosi (per il momento) il fattore campo negli spareggi salvezza. Ma prima ci sarà da affrontare l’ultima di campionato con la trasferta di Orte, mentre Foligno se la vedrà con il già retrocesso Anderlini Modena.

Tornando alla gara contro i Lupi, giocata in un Pala Tomei incandescente, i locali schierano Gori opposto a Croatti, Riposati e Poli in banda, Grassini e Baracchino al centro, libero Langella. Coach Pagliai si affida invece ad Arguelles opposto a Giannini, Brucini e Rossi in banda, Antonelli e Camarri al centro, libero Gabbriellini.

Il MVTomei incanala subito la gara in proprio favore, gestendo nel primo set un vantaggio di quattro punti (8-14, poi 13-9 con time-out chiesto da S. Croce). Sul 14-10 gli ospiti cambiano Camarri con Dell’Endice, le due squadre tornano a contatto (22-22) e con Arguelles, miglior marcatore dei suoi, i Lupi provano a mettere il finale di set in discussione. L’ingresso per la squadra di casa di Morelli al servizio e i due punti decisivi di Poli nel finale permettono comunque ai locali di vincere la frazione per 25-23.

Al rientro in campo sono gli ospiti ad avere il muso in avanti grazie un ispirato Brucini. Sul 7-11 Piccinetti richiama i suoi in panchina, tanti i cambi per i Lupi con Molesti per Giannini in cabina di regia, Dell’Endice per Antonelli al centro, Tellini per Rossi in posto quattro. Per i locali doppio cambio con Wiegand e Morelli per Gori e Croatti, è S. Croce a condurre nel punteggio fino al 22-22 ottenuto dal MVTomei con Poli, il più pericoloso in attacco. Ma la squadra ospite riesce comunque a chiudere i giochi sul 25-22 in proprio favore riportando la gara in parità.

L’avvio del terzo parziale è equilibrato, al minimo vantaggio dello IES (11-10), risponde S. Croce che si porta sul 12-15 con Piccinetti costretto a richiamare i suoi in panchina. Sul 15-16 fuori Arguelles e dentro Montagnani, i Lupi perdono l’attaccante più prolifico e la partita degli ospiti inevitabilmente ne risente, mentre il sestetto dei Vigili del Fuoco prende coraggio con i punti di Poli e Riposati (20-18). Sul 23-22 coach Piccinetti rispolvera ancora la carta Morelli al servizio, il punto di Poli e un errore dei pisani permette al MVTomei di andare a punto (25-23).

Nel quarto set bell’avvio dei padroni di casa, spinti da un pubblico che ha risposto presente incitando costantemente la squadra di casa per tutto il match. Due punti consecutivi di Poli valgono l’8-5, anche Riposati va a segno dai nove metri e coach Pagliai sul 12-9 chiede il tempo. Livorno in controllo del match, con il secondo di Croatti (17-11) che costringe di nuovo il tecnico pisano a richiamare i suoi in panchina. Nel finale buon ingresso in campo di capitan Wiegand, autore del 20-13, in cabina di regia spazio ancora a Morelli, sul parquet si vede anche Facchini per il servizio (suo l’ace del 22-13), S. Croce tira i remi in barca e il set sorride ancora una volta ai locali che vincono 25-16 conquistando i tre punti in palio.

