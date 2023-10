Volley, il Borgo Rosso-Labronica Pallavvolo si presenta. Domenica grande festa all’Arena Astra

Nella foto la formazione di Serie D con l’allenatore Andrea Giannetti e il dirigente Mario De Paoli

Domenica 8 ottobre si terrà la prima festa ufficiale di inizio anno, un evento che finalmente dopo anni di distanziamento vedrà riunite tutte le squadre e gli atleti del Borgo Rosso, dal Mini Volley alla Serie D, nella cornice dell’Arena Astra

L’ASD Borgo Rosso Volley nasce nel 2014 da un’idea della presidentessa e fondatrice Erika Perullo che, in pochi anni, partendo da pochissimi atleti è riuscita a dar vita ad una società ben organizzata e strutturata. Nel 2020 è stata rilevata la storica società Labronica Pallavolo, all’interno di una campagna di ampliamento e rebranding dando vita al gruppo BRV-LAB che oggi si conferma un polo per la pallavolo cittadina, contando circa 300 atleti.

La presidentessa è scomparsa a marzo 2022, ma il suo sogno continua ad essere vivo nel cuore di tutte le sue atlete a cui ha trasmesso valori fondamentali e infinito amore per questo sport, ma soprattutto nelle figlie Alessandra Carpina, direttore tecnico e sportivo del gruppo, Gaia Carpina, presidentessa del Borgo Rosso e nel marito, Massimiliano Carpina, presidente della Labronica Pallavolo.

Durante l’evento ci sarà la presentazione ufficiale di tutte le squadre e della rosa dei tecnici che collaborano con noi quest’anno, oltre che di tutti i nostri sponsor, che ringraziamo per il prezioso contributo e per il supporto che rinnovano ogni anno.

Iniziamo questa stagione con ottimi presupposti presentando 16 squadre che disputeranno campionati federali e ci vedrà lottare per degli obiettivi più che ambiziosi. I ragazzi della Serie D, guidati da Andrea Giannetti, dopo aver sfiorato la promozione per pochi punti lo scorso anno, giocano per il passaggio in Serie C. Le pantere della 1 Divisione Immobiliare 2.0 – BRV, guidate da Coach Marco Candalise, si sono prefissate il passaggio in Serie D.

Inoltre, è il primo anno in cui si schiera una seconda Prima Divisione femminile, grazie alla neo-promozione delle nostre ragazze avvenuta a giugno, dopo una stagione meravigliosa.

Si espande la presenza anche nel settore maschile, con una nuova Prima Divisione, composta da ragazzi giovani ma ambiziosi e volenterosi. Nel settore giovanile, questa sarà la prima stagione in cui verrà presentata una squadra nella categoria Under 18: un gruppo giovane, ma con grande esperienza e ottimi fondamentali, guidato da Irene Iasio.

Sappiamo che gli obiettivi sono elevati, ma confidiamo nelle capacità di tutte le nostre ragazze e ragazzi e nelle competenze dei nostri allenatori. Alle spalle due anni di promozioni e vittorie in diversi campionati (1 Divisione Maschile promossa in Serie D a giugno 2022, 3 Divisione F promossa in Seconda a giugno 2022 e 2 Divisione F promossa in Prima a giugno 2023). Il meglio deve ancora venire.

Questo è solo un assaggio delle squadre della Borgo Rosso-Labronica Pallavolo, ma la società è presente anche in under 13, 14, in under 16 con due squadre e lo stesso nei campionati di categoria dove schiera 2 squadre di Terza Divisione e 2 squadre di Seconda Divisione. Per scoprire di più, non mancate alla presentazione della società.

