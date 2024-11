Volley Libertas Montagnani a cena dopo 30 anni dalla storica promozione

Le "terribili" ragazze della Libertas Montagnani si sono ritrovate a cena per celebrare i 30 anni dalla storica promozione che le catapultò in serie C nella stagione 94/95. Una stagione da celebrare anche a distanza di tre decenni superando tutte le difficoltà che la vita di oggi pone davanti

C’è una cosa che unisce forse più del legame di sangue e che non potrà mai portare via niente e nessuno: il campo. Che sia un rettangolo verde, un parquet, un cemento o una terra rossa, un palazzetto o una piscina. Quello che si crea sul campo con gioie e dolori, successi e fallimenti… rimane a vita. Nonostante tutto, nonostante la distanza, il tempo, gli amori finiti e rinati, i figli, il lavoro. Ti si attacca addosso. E non si lava via. Basta chiudere gli occhi e subito tornano a mente gli ace, le schiacciate imprendibili, quel muro vincente e quel recupero da sogno. Anni d’oro, anni mitici. Proprio come quelli che caratterizzarono la squadra di pallavolo femminile della Libertas Montagnani che agli inizi degli anni ’90 visse il suo periodo più fortunato e vincente tra serie D e serie C. Le “terribili” ragazze di quegli anni si sono ritrovate a cena per celebrare i 30 anni da quella storica promozione che le catapultò in serie C nella stagione 94/95. Una stagione da celebrare anche a distanza di tre decenni superando tutte le difficoltà che la vita di oggi pone davanti. E così nonostante chi vive fuori, chi non c’è mai per problemi di lavoro, chi per la famiglia le “bimbe” della Libertas Montagnani si sono trovate tutte insieme a tavola con il loro allenatore che le traghettò a quel successo memorabile. Un modo per dirsi ancora “ci siamo le une per le altre”, un modo per guadarsi in faccia e sentirsi ancora squadra, parte di un tutto indissolubile.

La squadra: Alessandra Polese, Franca Sostegni,Laura Macera,Elena Grandi, Francesca Scassa, Michela Facchini, Valentina Borghini,Cinzia Chiarugi, Marina Roncucci, Ilaria Nardi, Debora Storti, Elena Del Corso, Letizia Gallo, Isabella Isetto.

Coach: Fabio Lomi.

Coach assistant: Sandro Santarelli, Fabrizio Valletta.

