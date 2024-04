Volley. L’IES Tomei scivola sul parquet di Prato: 3-2

Come all’andata la Kabel Volley Prato batte al tie-break lo IES MVTomei allontanando, forse una volta per tutte, le speranze di salvezza diretta dei biancorossi

KABEL VOLLEY PRATO – IES MVTOMEI 3-2

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Hoppo, Alpino L., Pontillo, Bandinelli, Maletaj, Maranghi, Civinini J., Villani, Tempestini, Conti, Civinini M. All.: Novelli.

IES MVTOMEI: Cipriani, Molesti, Croatti, Diamanti, Poli, Bernarducci, Savi, Lupo, Poli I., Balducci, Grassini, Verdecchia, Puccinelli L1, Papini L2. All.: Piccineti-Facchini.

ARBITRI: Natalini e Benigni.

PARZIALI: 24-26; 25-17; 16-25; 25-20; 15-12.

Come all’andata la Kabel Volley Prato batte al tie-break lo IES MVTomei allontanando, forse una volta per tutte, le speranze di salvezza diretta dei biancorossi. Con questo risultato infatti i lanieri raggiungono la squadra dei Vigili del Fuoco in classifica a 22 punti, con il sestultimo posto, il primo utile per evitare la retrocessione, che “sale” a dieci punti ed è occupato da Anguillara che di punti ne ha 32. Una distanza difficilmente colmabile quando mancano cinque giornate dal termine.

Venendo al match giocato alla Palestra Keynes, Prato si schiera con Lorenzo Alpini in regia, Mattia Civinini opposto, Conti e Corti al centro, Bandinelli e Matteo Alpini in banda, Jordan Civinini libero. Livorno in campo con Cipriani opposto a Giacomo Poli, Lupo e Ian Poli in banda, Grassini e Verdecchia al centro, liberi Puccinelli per la difesa e Papini per la ricezione.

Bellissima partenza per gli ospiti che piazzano un primo parziale di cinque punti costringendo coach Novelli a chiamare i suoi in panchina. Al rientro in campo i tanti sbagli di Prato consentono a Livorno di mantenere un lauto margine (5-11), ma un turno favorevole al servizio di Matteo Alpini consente ai locali di accorciare le distanze e sul 13-16 è coach Piccinetti a chiamare il time-out. Inizia a sbagliare di grosso anche la squadra ospite e si arriva alla parità (18-18). Per Prato dentro Maranghi al servizio, per lo IES sale in cattedra Ian Poli che con tre schiacciate ben assestate porta i suoi sul +2 (20-22). Prato inserisce allora Pontillo in regia con Lorenzo Alpini che si sposta in banda e Matteo Alpini opposto, i padroni di casa pareggiano i conti 22-22 e il finale di set è più incerto che mai: Matteo Alpini annulla sul 23-24 il primo set point allo IES. Cipriani si conquista il secondo set point dell’incontro (24-25) e poi pesca il mani fuori che vale lo 0 a 1.

Nel secondo set primo vantaggio di Prato dell’incontro (4-3). 9-5 per Prato e Piccinetti chiama i suoi in panchina, ma continua la sfilza di errori diretti dei labronici che inseguono sempre (14-7). L’ace di Cipriani prova a scuotere i suoi (15-10), ma è un vero e proprio momentaccio per il sestetto ospite: sul 18-10 ancora tempo IES, al rientro in campo i livornesi accennano una timida rimonta, ma l’attacco piano piano si spegne sul muro locale, dall’altra parte Matteo Alpini è sempre molto concreto e con il punteggio di 25-17 la Kabel riporta in parità il conto set.

Nel terzo parziale lo IES riesce a prendersi un break iniziale di vantaggio e a portarselo avanti: siamo sul 3-7 con Novelli che chiede tempo. Lupo stampa a terra il pallone del +4 (3-8), tesoretto che la squadra di Piccinetti mantiene (10-14) grazie a un ispirato Ian Poli in posto quattro. Sul punto del 10-16 stampato a terra dia Cipriani coach Novelli cambia Mattia Civinini con Pontillo, effettuando lo stesso aggiustamento tattico del primo set. L’ace di Giacomo Poli vale il +7 (12-19), il finale di set è sempre sotto il segno di Ian Poli che porta i suoi sul 14-23. Nel finale l’errore al servizio di Pontillo permette a Livorno di andare a punto.

Il quarto parziale viene inaugurato con una lunga serie di errori al servizio da una parte e dall’altra. Stavolta è Prato a mantenere inizialmente un break di vantaggio (11-9), con un colpo di reni poi la Kabel va a +4 (14-10) costringendo coach Piccinetti a richiamare i suoi in panchina. Buon turno di Grassini in battuta e lo IES si riporta sotto (14-14) con coach Novelli che chiede il tempo. Di nuovo sorpasso Prato (18-14) dovuto a tanti errori in attacco da parte della squadra dei Vigili del Fuoco, con Piccinetti che ancora una volta si rifugia nel time-out. Kabel avanti ancora di quattro spanne (20-16) e in controllo del set che chiude sul 25-20 mandando la sfida al tie-break.

Il MVTomei accusa il colpo e riparte sotto anche nel quinto parziale; sul 5-1 tempo Livorno, ma la Kabel è in fiducia e continua a condurre il punteggio. Si cambia campo sull’8-2, reazione degli ospiti che si portano a -3 con Prato che si rifugia nel tempo. Due ace di Grassini al rientro riportano il risultato finale in discussione (8-7), ma i locali riemergono dal momento di appannamento e si portano sull’11-8 con il time-out dello IES. Non c’è possibilità di rimonta per Livorno che alla fine si arrende con il punteggio di 15-12.

Condividi:

Riproduzione riservata ©