Volley Livorno: derby amaro per la Prima squadra, al PalaFollati vince in 4 set il Volley Cecina

Così come all’andata, anche il derby di ritorno tra Milù Pesca Volley Livorno e Baia del Marinaio Volley Cecina finisce nelle mani delle cecinesi, che si sono imposte in 4 set al PalaFollati di Banditella sulle gialloblù padrone di casa. A pesare sul risultato e sulla prestazione di Melosi e compagne sono stati i tanti errori in attacco commessi dal Volley Livorno.

I primi scambi premiano l’approccio iniziale delle ospiti, che salgono rapidamente sull’1-6. Dopo questo avvio shock, il Volley Livorno si scuote senza però riuscire a tornare mai veramente nella scia delle avversarie che conducono senza grossi problemi fino al 18-25. Anche nel secondo set le cecinesi partono meglio, ma stavolta le gialloblù non permettono alle rivali di giornata di scappare e con un muro di Mastrosimone mettono la testa avanti sul 12-11. Dopo un paio di tentativi di fuga del Volley Livorno rintuzzati dalle ospiti, si arriva sul 24-22 per le padrone di casa. Entrambi i set point vengono annullati da Cecina, che si porta poi avanti sul 24-25 prima che le labroniche rimettano la freccia per il controsorpasso decisivo con il punto del 27-25. Nel terzo parziale le due squadre viaggiano a lungo spalla a spalla. Il Volley Livorno tenta di scrollarsi di dosso il Volley Cecina sul 14-10, ma le cecinesi rispondono presente e si riportano addirittura sopra 15-16. Una nuova accelerazione spinge le gialloblù di D’Alesio sul 20-16. In quello che sembra il momento migliore in casa Volley Livorno, qualcosa si inceppa tra le livornesi, che lasciano il fianco scoperto alla rimonta di Cecina, che chiude il set con un ace di Landi per il 22-25. Nell’ultimo parziale, le ospiti fanno la voce grossa e volano ben presto avanti di 7 punti (5-12). Le labroniche reagiscono d’orgoglio mettendo in piedi a loro volta un break di 7-0 che riapre i giochi (12-12). Nonostante gli sforzi profusi dalle gialloblù, però, il Volley Cecina tiene sempre in mano le redini del punteggio e dopo due match point annullati dalle gialloblù arriva il 23-25 che regala il successo alla Baia del Marinaio.

