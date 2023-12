Volley Livorno: la serie C cala il tris, terza vittoria in fila e secondo posto per le gialloblù

Ci sono tre punti sotto l’albero di Natale per il Volley Livorno. Le gialloblù di coach D’Alesio chiudono il 2023 imponendosi per 3-0 (25-14, 26-24, 25-14) sulla Pallavolo Follonica tra le mura amiche del PalaFollati. Per Melosi e compagne è il terzo successo consecutivo e la terza vittoria su tre partite casalinghe disputate finora. Con questo risultato, il Volley Livorno sale al secondo posto a quota 14 punti in classifica.

L’inizio dell’incontro premia immediatamente il Volley Livorno, che dopo pochi punti è già avanti 5-1. Migliorini smista bene i palloni sia verso il trio Mastrosimone-Zonta-Migliorini che al centro per Campani e Melosi e le labroniche tengono sempre ben salda la barra del comando tra le loro mani. Follonica cerca di accorciare le distanze, ma ogni tentativo di rimonta viene subito spento dalle gialloblù, che chiudono il set con una giocata di seconda di Migliorini per il 25-14.

Nel secondo set è Follonica a partire meglio. Le gialloblù non si scompongono e rimettono subito le cose in chiaro salendo prima sul 9-4 e poi sul 15-6. Il parziale sembra scivolare facilmente in direzione delle labroniche, ma sul 24-17 qualcosa si inceppa in casa Volley Livorno. Follonica annulla tutti e sette i set point delle gialloblù e si arriva così ai vantaggi. All’ottavo tentativo, un ace di Migliorini vale il 26-24 e il Volley Livorno sale 2-0 nel conteggio dei set.

Il terzo parziale è una fotocopia del primo, con le ragazze di D’Alesio che scappano via presto e non si voltano più indietro. Stavolta Follonica non ha la forza di reagire e sul 24-14 arriva il muro di Calzecchi, all’esordio assoluto in Serie C come Boschetto, che fa partire i titoli di coda e consegna i tre punti nelle casse del Volley Livorno.

