Volley Livorno: la Serie C rialza subito la testa, bella vittoria contro Massa per le gialloblù

Il Volley Livorno mette subito alle spalle la sconfitta nel derby con Cecina andando a vincere in quattro set in casa della Robur Massa (25-23, 18-25, 21-25, 23-25). In un campo non semplice, dove anche la capolista Porcari era stata costretta a cedere il passo, Melosi e compagne hanno portato a casa l’intera posta in palio salendo così al secondo posto a quota 31 punti, a pari merito con Casciavola e Pescia.

A Massa, le gialloblù partono con Migliorini in palleggio, Stolfi opposta, Mannucci e Mastrosimone in banda, Melosi e Saggini al centro, Ricoveri libero. Il Volley approccia bene la partita, ma qualche errore di distrazione di troppo e qualche sbavatura in difesa spingono il primo set tra le mani delle padrone di casa. Le gialloblu cambiano al centro con Salani al posto di Saggini e nel secondo parziale fanno subito la voce grossa. Le ragazze di D’Alesio scappano via senza più voltarsi indietro per riportare in parità il conteggio dei set con un perentorio 18-25. Nel terzo parziale, il Volley Livorno mette di nuovo la testa avanti fin dai primi scambi ma, stavolta, le massesi non mollano e riescono a rimanere a contatto con le labroniche, dalla panchina gialloblù escono Bitossi e Gai che danno un grande contributo alla squadra sia nel vincere questo parziale che nelle fasi finali di gara. Il quarto set si apre ancora una volta con il Volley Livorno che inserisce le marce alte per scrollarsi di dosso le rivali di giornata. Sul 17-13 per Melosi e compagne, un piccolo calo di tensione colpisce le gialloblù, la Robur ne approfitta per recuperare il distacco prima e mettere la freccia poi, con le massesi avanti 22-21, le livornesi hanno però la forza di rimanere lucide, fare le scelte giuste in attacco, difendere bene sulle iniziative delle avversarie e mettere a terra il punto decisivo del 25-23 con un gran muro di Salani che fa partire i titoli di coda regalando i tre punti al Volley.

