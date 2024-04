Volley Livorno: niente da fare per la Serie C, ai playoff va Casciavola

Finisce nel quartier generale della Pallavolo Casciavola la corsa ai playoff del Volley Livorno. Al PalaPediatrica, le gialloblù di coach D’Alesio sono state superate in quattro set dalle padrone di casa nel testa a testa con in palio il secondo e ultimo posto utile per accedere alla post-season

A una giornata dalla fine, infatti, i punti che separano la Pallavolo Casciavola e il Volley Livorno sono solo 3, ma anche in caso di arrivo in perfetta parità il maggior numero di vittorie conquistate in stagione premia Casciavola. Adesso, per Melosi e compagne non rimane altro da fare che onorare al meglio l’ultimo impegno stagionale in casa contro Donoratico per cercare di toccare quota 40 punti in campionato.

Contro Casciavola, il Volley Livorno comincia la partita su ritmi alti. Nel parziale inaugurale, le gialloblù salgono rapidamente sul 14-10. Ma Casciavola non ci sta e mette in piedi un break di 6-0 che ribalta la situazione. Le ragazze di coach D’Alesio rispondono immediatamente alla sfuriata delle avversarie e alla fine sono loro a mettere a terra il pallone che vale il 25-23. Il set successivo si apre con Casciavola che fa subito la voce grossa e scappa via sul 15-6. Nel momento di massima difficoltà, le gialloblù tirano fuori una bella reazione d’orgoglio e si rifanno sotto sul 16-14. Casciavola non si lascia intimidire dalla rimonta delle labroniche e con il punto del 25-21 rimette in parità il conto dei set.

Nel terzo set, dopo un inizio equilibrato, è il Volley Livorno a dare lo strappo e volare sul 12-8. Casciavola ancora una volta è dura a morire e si presenta sopra 20-17 nelle fasi finali del parziale. Le gialloblù hanno la forza di impattare sul 22-22 ma a penalizzare le livornesi arriva qualche errore di troppo con Casciavola che porta a casa così il set per 25-23.

Il quarto set è praticamente la fotocopia del secondo: il Volley Livorno prima va sotto 10-3, poi accorcia le distanze sul 13-11, Casciavola però ha ancora le energie per imporre il proprio gioco e si guadagna il proprio posto ai playoff chiudendo sul 25-18.

