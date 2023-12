Volley Livorno: scontro diretto in trasferta per la Serie C di coach D’Alesio

Dopo la bella vittoria di settimana scorsa davanti ai propri tifosi sulla Robur Massa per 3-0, il Volley Livorno torna in campo questo sabato per affrontare in trasferta l'Oasi Volley Viareggio

Dopo la bella vittoria di settimana scorsa davanti ai propri tifosi sulla Robur Massa per 3-0, il Volley Livorno torna in campo questo sabato per affrontare in trasferta l’Oasi Volley Viareggio. Guardando la classifica, non il più facile degli avversari per le gialloblù di coach D’Alesio. Le viareggine, infatti, sono terze in classifica con 11 punti, due lunghezze sopra il Volley Livorno, quinta forza del girone C di Serie C. Per Melosi e compagne, dunque, sarà un nuovo esame per vedere a che punto è la squadra nel proprio cammino di crescita.

“Sarà un’altra partita molto difficile – ha dichiarato coach D’Alesio – L’Oasi l’anno scorso è arrivata quarta in campionato e in estate si è rinforzata con l’arrivo di buone giocatrici. I nostri obiettivi sono quelli di migliorarci e cercare di portare a casa qualche punto da uno scontro diretto lontano da casa, cosa che finora non siamo riusciti a fare”.

“Viareggio è una squadra che ha diverse giocatrici valide – ha confermato Sofia Migliorini – che giocano da tanto tempo insieme. Dobbiamo approcciare bene la partita, mettendo in campo cosa abbiamo provato in settimana e limitando gli errori che ci siamo portate dietro anche contro Massa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©