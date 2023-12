Volley Livorno Serie C: vittoria importante al tie-break contro l’Oasi Viareggio

Grande vittoria per il Volley Livorno, che piazza il blitz al tie-break sul campo dell’Oasi Volley Viareggio imponendosi per 2-3. Per le gialloblù di coach D’Alesio arrivano così due punti che danno sicuramente carica e morale a tutta la squadra, brava a prendersi il primo successo di questo campionato in un testa a testa contro un’avversaria di prestigio. Complimenti alle ragazze per la bella prestazione offerta e per questo risultato che ancora mancava in trasferta contro una diretta concorrente.

Nei primi due set è il Volley Livorno a dettare legge in lungo e largo. Melosi e compagne partono subito forte giocando una pallavolo da applausi. Il muro e la difesa delle labroniche sono le ciliegine sulla torta di una prova di alto livello che permette alle gialloblù di andare avanti 0-2 nel conteggio dei parziali con pieno merito (18-25, 16-25).

Nel terzo set le viareggine cambiano le loro rotazioni, gettando nella mischia forze fresche dalla panchina. Il Volley Livorno continua a giocare la sua pallavolo, ma la reazione dell’Oasi davanti al proprio pubblico è davvero veemente. Le labroniche rimangono il più possibile in scia alle avversarie, ma alla fine Viareggio pareggia sul 2-2 (25-21, 25-23) e si va al tie-break. Nel quinto e decisivo set, le gialloblù scappano sul 10-13, l’Oasi rimonta e mette la testa avanti sul 14-13, ma alla fine a festeggiare sono le livornesi mettendo a terra il punto del 14-16.

“Rispetto alle altre trasferte – ha commentato il libero gialloblù Erica Ricoveri – siamo partite meglio e siamo riuscite sempre a tenere alto il nostro ritmo di gioco. Nel terzo set noi ci siamo forse rilassate leggermente troppo, loro non volevano fare brutta figura in casa e ci hanno messo in difficoltà. Nel tie-break siamo state brave a non perdere la lucidità e alla fine l’abbiamo portata a casa. Sul 2-0 speravamo di fare bottino pieno, poi per come si è messa la partita siamo contente per aver conquistato due punti. Non siamo state al meglio in settimana, ci era stato chiesto di reagire di fronte alle difficoltà e così abbiamo fatto”.

