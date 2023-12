Volley Livorno: torna al successo la Serie C, vittoria per 3-0 sulla Robur Massa

Casa dolce casa. Davanti al proprio pubblico, il Volley Livorno torna al successo in Serie C vincendo per 3-0 contro la Robur Massa (25-17, 25-15, 25-21). Melosi e compagne, nonostante un paio di passaggi a vuoto all’inizio sia del secondo che del terzo set, sono state brave a rimanere concentrate e a portare a casa i tre punti senza troppi problemi. Una buona prova di squadra da parte delle ragazze allenate da coach D’Alesio, che con questi tre punti sono salite al quinto posto in classifica.

Nelle fasi iniziali di gara, il Volley Livorno parte subito forte. I primi punti delle gialloblù vengono messi a segno da Zonta, al suo debutto stagionale al PalaFollati dopo l’esordio di settimana scorsa in trasferta a Cecina. Migliorini smista bene la palla sia verso la sua numero 26 che verso Lavoratori, con entrambe che viaggiano su alte percentuali in attacco. Le gialloblù prendono rapidamente il largo fino all’errore di Tazzini che vale il 25-17.

Alla ripresa delle operazioni, Massa vola sullo 0-4. La risposta del Volley Livorno è immediata, con un contro-parziale che permette alle gialloblù di mettere la freccia e salire sul 7-5. La Robur cerca di rimanere nella scia delle labroniche, ma il Volley Livorno inserisce le marce alte e vola sul 20-13. A chiudere il parziale è un ace di Salani per il 25-15.

Nel terzo set, il copione è simile al precedente. Tentativo di fuga iniziale da parte di Massa (1-5) e Volley Livorno che nel giro di poche punti rimonta le rivali di giornata riportando il punteggio in parità (7-7). La Robur non ha certo voglia di arrendersi e prova a dare un’altra spallata per scrollarsi di dosso le gialloblù (11-14). Nel momento di massima difficoltà, le labroniche piazzano cinque punti in fila riprendendo in mano le redini del match (16-14). A far partire i titoli di coda ci pensa Zonta, che mette la firma sul 25-21.

