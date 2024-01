Volley. L’Under 13 e l’Under 14 del New Life Project alzano al cielo due trofei

Fano si tinge di nero e rosa al Torneo internazionale di Fano. Entrambe le formazioni del New Life Project partecipanti, infatti, vincono nelle proprie categorie, rispettivamente U13 allenata da Bosco e Gorgoroni e U14 allenata da Zecchi e Ferri

La formazione più giovane si è battuta in finale contro la forte Aglianese in un derby tutto Toscano. Nonostante la grande pressione del avversarie che sbagliavano molto poco, Capitan Bacci e compagne hanno saputo mantenere la concentrazione portandosi a casa il match e per 2 a 0.

Senza storia la finale Under 14 dove Brongo e le compagne si impongono sul Cus Ancona con dei parziali netti.

Ottimo risultato, quindi, per le due formazioni Project che da inizio anno lavorano in modo molto unito e crescono gara dopo gara.

Dopo i successi delle più piccole a Fano anche le ragazze più grandi dell’Under 16 New Life Project tornano a casa con un grandissimo 5^ posto (su 49 squadre) alla prestigiosa Moma Winter Cup di Modena.

Questo piazzamento è stato frutto di 6 vittorie ed una sola sconfitta rimediata al tiebreak (con tanto rammarico) contro la forte Unionvolley Pinerolo.

Risultato prestigioso per le nostre ragazze data l’importanza del Torneo e visto il blasone delle squadre partecipanti. Complimenti dunque alla truppa dei coach Falchi e D’Alesio, che si sono alternati in panchina nelle varie partite, nella speranza che quanto di buono fatto in questa tre giorni dia consapevolezza alle ragazze della loro forza per continuare al meglio la seconda parte di stagione, cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’Under 18 Project invece non è fortunata e trova nel girone eliminatorio la MoMa Anderlini (vincitrice del torneo) e il Wonder Volley decisamente più dotato fisicamente delle nostre ragazze.

Contro quest’ultime le nostre ragazze giocano due dei migliori set della stagione e riescono ad impensierire le più forti avversarie, senza mai mollare per l’intera partita.

La seconda contro la MOMA Anderlini non fa storia, troppo alto il divario rispetto ad una squadra che può vantare atlete che militano anche in A2.

Questo fa precipitare le livornesi nel girone delle ultime 10 che chiudono con due vittorie e due sconfitte al 38.mo posto.

E’ stata comunque una bella esperienza che ha visto lottare le labroniche anche in situazioni impossibili cosa che può far ben sperare i due coach Falchi e Orti.

