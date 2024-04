Volley Serie B. IES MVTomei – Pallavolo Sestese 2-3. I labronici si arrendono al tie-break

Sotto di un set i labronici sono bravi a rovesciare il punteggio, poi purtroppo subiscono la rimonta ospite, con il sestetto di coach Marchi che può festeggiare la matematica salvezza

IES MVTOMEI – MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE 2-3

IES MVTOMEI: Poli G. 4, Cipriani 14, Poli I. 20, Papini L, Golino ne, Verdecchia 6, Grassini 7, Molesti ne, Puccinelli ne, Lupo 6, Balducci ne, Diamanti ne, Croatti ne. All.: Rossi-Facchini.

MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE: Giacomelli 10, Ammannati 4, Badii, Benini ne, Carminati, Nuti 4, Catalano 26, Della Volpe 15, Bruni 7, De Cristofaro L2, Goncalves ne, Corti, Buoncompagni, Ceccherini L1. All.: Marchi S. – Marchi A..

ARBITRE: Giada Alessandra Fiori ed Elena Fantoni.

PARZIALI: 21-25; 25-18, 26-24, 18-25, 13-15. Ace: 2-2. Battute sbagliate: 13-20. Muri vincenti: 6-9. Attacco: 40%-46%. Ricezione: 59% – 51%.

Niente da fare per lo IES MVTomei che si arrende al tie-break contro la Sestese. Quinta sconfitta al quinto set dell’anno per la squadra biancorossa. Sotto di un set i labronici sono bravi a rovesciare il punteggio, poi purtroppo subiscono la rimonta ospite, con il sestetto di coach Marchi che può festeggiare la matematica salvezza.

Locali in campo con Cipriani opposto a Giacomo Poli, Lupo e Ian Poli in banda, Grassini e Verdecchia al centro, libero Papini. Rispondono gli ospiti con Catalano opposto a Corti, Della Volpe e Nuti in banda, al centro Giacomelli e Bruni, libero Ceccherini.

Inizio stentato per Livorno: Cipriani fatica a buttare a terra il pallone, l’attacco di casa si salva con Ian Poli, costante (45%) in posto quattro. Primo break per gli ospiti sul 6-8, Catalano punge da posto due e al servizio mentre capitan Della Volpe è una sicurezza dietro. Lo IES tuttavia non ci sta a sfigurare davanti al pubblico amico del Palatomei e ricuce il margine (17-19). Coach Marchi si gioca quindi Ammannati al servizio e al palleggio la carta Badii per Corti e, sull’ennesimo errore di Cipriani in attacco, Sesto incamera il primo set.

Al rientro in campo il primo break stavolta è per i locali (8-6), con il mattatore Ian Poli che serve l’ace del massimo vantaggio (14-10). Dall’altra parte della rete sono sempre molto insidiosi i turni in battuta di Catalano che ripota i suoi sul -1 (14-13), ma è ancora Ian Poli a prendere per mano i suoi portandoli sul 19-15 e sul 22-17. Nel finale un bel turno al servizio di Cipriani permette ai padroni di casa di pareggiare la sfida.

Se da una parte la squadra dei Vigili del Fuoco può contare al centro sulla sicurezza di Grassini, micidiale nei primi tempi, il suo collega di reparto fiorentino è Giacomelli che in attacco è una vera e propria mina vagante. Cipriani prosegue il buon momento iniziato nel primo set e Verdecchia firma il +2 (9-7). Spezzone di gara equilibrato, l’ace di Giacomo Poli fa andare Livorno sul 17-16 e coach Marchi richiama in panchina i suoi. Solito cambio con Ammannati in battuta, dentro anche Carminati per il servizio e Buoncompagni per Bruni. Bravi i biancorossi a recuperare tanti preziosi palloni, il set si risolve ai vantaggi con i labronici che mettono il muso in avanti.

Ospiti avanti 6-1 nella quarta frazione con Bruni dai nove metri, breve rimonta dei locali con Cipriani che firma il -1, ma è solo un fuoco di paglia. Sesto vola sul 13-20 prima e sul 16-22 poi, l’inerzia finale non cambia e sul 2-2 la gara arriva al tie-break.

Fiorentini avanti di due punti al cambio campo, Catalano al servizio riesce ancora a pungere, mentre Grassini prova a tenere accesa la fiammella livornese della speranza (12-12). Nel finale però lo sprint decisivo lo piazza la squadra avversaria che si prende i due punti in palio.

