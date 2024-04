Volley Serie B: IES MVTomei – UPC Camaiore 0-3

Al Pala Tomei l’UPC Camaiore fa suo il derby contro i locali dello IES MVTomei. Risultato inevitabile per i biancorossi di coach Piccinetti, costretto a inventarsi la formazione per far fronte, oltre che ai noti infortuni, anche alla squalifica di Cipriani

IES MVTOMEI: Molesti, Croatti, Diamanti, Poli G. 6, Bernarducci, Savi, Lupo, Poli I. 19, Balducci 1, Grassini 7, Verdecchia 4, Puccinelli, Papini L. All.: Piccinetti-Facchini.

UPC VOLLEY: Fazzi, Baldaccini L2, Daddio 1, Caproni 10, Marini 6, De Muro L2, Nannini, Giovannetti 4, Salvadori 6, Pauli ne, Dal Pino, Paoletti 11. All.: Sansonetti.

ARBITRI: Pulcini e Joita.

PARZIALI: 21-25; 19-25; 17-25.

Livorno – Al Pala Tomei l’UPC Camaiore fa suo il derby contro i locali dello IES MVTomei. Risultato inevitabile per i biancorossi di coach Piccinetti, costretto a inventarsi la formazione per far fronte, oltre che ai noti infortuni, anche alla squalifica di Cipriani, con la squadra dei Vigili del Fuoco che si è presentata al derby senza un opposto di ruolo.

Locali schierati dunque con il libero Puccinelli all’inizio a vestire i panni di opposto, Giacomo Poli in cabina di regia, Grassini e Verdecchia al centro, Lupo e Ian Poli in posto quattro, libero Papini. Ospiti in campo con Paoletti opposto a Giovannetti, Macrì e Marini in banda, Caproni e Salvadori al centro, libero Baldaccini.

Primo set equilibrato: Paoletti guida i colpi dell’attacco ospite, Livorno ha di fatto un unico terminale offensivo, Ian Poli, che deve sobbarcarsi l’intero peso dei colpi d’attacco. Il primo break arriva con l’ace di Giacomo Poli (8-6), ma poi il muro ospite prende le misure e con un parziale di 0-4 stavolta è coach Piccinetti a richiamare i suoi in panchina. Sul 16-16 ingresso per Dal Pino al servizio per l’UPC, sul 17-18 ecco l’esordio in maglia biancorossa di Balducci per Puccinelli. Ian Poli alimenta le speranze dei suoi da posto quattro (20-19) ma il finale di set è di marca interamente ospite, con il solito Paoletti a stampare a terra il punto del 21-25 su cui si chiude il primo set.

Al rientro in campo Puccinelli torna a vestire i panni dell’opposto, con Balducci fuori. Primo break per l’UPC sul 4-6, Ian Poli prova come sempre a tenere a galla le speranze dei suoi (7-7), ma Camaiore scappa sul +5 (8-13) aiutata dai tanti errori in attacco dei labronici che costringono coach Piccinetti al tempo. Troppo discontinua anche a servizio la prestazione di Livorno che consente così agli avversari di farsi largo verso la conquista del secondo set. Sul 10-18 Daddio in campo per Salvadori al servizio, gli ospiti viaggiano sul +9 (11-20), è il momento di Lupo che sfodera una serie di punti in attacco e al servizio, con due ace che permettono ai locali di riavvicinarsi (18-23), ma nel finale due muri di Camaiore mettono la fine al set consentendo all’UPC di andare a punto.

Terza frazione con Balducci ancora in campo, è Verdecchia stavolta a doversi adattare nel ruolo di opposto. All’inizio reazione d’orgoglio dei padroni di casa che tornano in vantaggio (5-4), inizio di frazione equilibrato, poi dal 9-11 Camaiore spicca nuovamente il volo, trascinata dai muri di Caproni e Giovannetti. Si arriva sul 12-22, coach Sansonetti fa alzare la panchina con gli ingressi di Dal Pino, Daddio e Fazzi. Dopo il doppio cambio i biancorossi riescono a recuperare qualche punto (16-24), ma alla fine i versiliesi chiudono sul 25-17 prendendosi l’intera posta in palio.

