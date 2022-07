Volley serie B. Il Tomei presenta i nuovi acquisti Riposati e Gori

Marco Riposati e Federico Gori sono i primi due tasselli del mosaico biancorosso, ma non tarderanno ad arrivare altri nuovi “colpi” e tante gradite conferme per la società livornese

Nel pomeriggio di giovedì 21 luglio nei locali del nuovo sponsor IES Solare sono stati presentati al pubblico e alla stampa i due nuovi acquisti del Volley MvTomei che fra poco meno di tre mesi affronterà, dopo quindici anni di assenza, il campionato di Serie B nazionale.

La dirigenza biancorossa, dopo la finale play-off vinta contro la Pallavolo Massa dello scorso giugno che ha sancito la promozione nella quarta serie nazionale, si è subito messa al lavoro per rinforzare la rosa della prima squadra e renderla competitiva in vista della stagione 2022 – 2023, una stagione che rappresenta per la società dei Vigili del Fuoco il ritorno nella pallavolo “che conta”.

“Dopo la vittoria dello scorso anno – le parole del Direttore Sportivo Dario Castelli – la squadra doveva essere adeguata, anche numericamente, alla nuova più impegnativa categoria, perciò dovevano essere coperti quantitativamente e qualitativamente tutti i ruoli. Abbiamo dato mandato al tecnico Massimiliano Piccinetti perché cercasse i giusti profili e i nomi di Marco e Federico sono venuti fuori in maniera diciamo così automatica. Siamo contenti che abbiano accettato la nostra proposta, abbiamo “battuto” e ne siamo fieri, la concorrenza di tante società vicine che sono in Serie B da tanti anni e possono essere più appetibili di noi. Spero facciano un gran bel campionato buttando giù per noi tanti palloni pesanti”.

Marco Riposati, livornese classe 2002, ruolo schiacciatore; cresciuto pallavolisticamente nel vivaio della società livornese Torretta Volley, ha raggiunto già nella giovane età traguardi molto importanti, come il titolo regionale in Under 14 e la partecipazione alle finali nazionali di categoria. A 14 anni, nel 2016, viene ceduto in prestito al Volley MvTomei in Serie C, l’anno successivo passa ai Lupi S. Croce dove prosegue il percorso giovanile: per due anni è campione regionale in Under 18, titolo vinto anche in Under 19. Nel 2019 passa al Castelfranco in serie B, dove esordisce a 17 anni. Nel 2021 torna al Torretta dove disputa il campionato di Serie C.

Federico Gori, pisano classe 1997, ruolo opposto; cresciuto nelle giovanili del Cus Pisa, dove esordisce in Serie B a soli quindici anni. Nel club universitario vince il campionato regionale Under 14 e partecipa alle finali nazionali di categoria. Passa quindi nell’Under 17 del Dream Volley Pisa per poi passare la stagione seguente ai Lupi S. Croce dove milita nell’Under 18 e Under 19 (con cui vince il titolo regionale), per poi venire aggregato alla squadra di Serie C e Serie B. Nella stagione 2016 – 2017 torna al Dream Volley in Serie B, categoria mantenuta anche l’anno successivo a Fucecchio. Dopo un anno sabbatico si dedica per una stagione al beach volley e negli ultimi due campionati veste la maglia dello Spezia in Serie B.

Due nomi di prim’ordine nel reparto attaccanti, chiamati a buttare giù palloni pesanti e a contribuire alle fortune del Volley MvTomei.

