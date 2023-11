Volley Serie B. L’IES MVTomei strapazza il San Sepolcro: 3-0

Il match point lo firma Grassini con l’ennesimo primo tempo che fa scattare l’esultanza della panchina e sugli spalti del Pala Bastia

IES MVTOMEI – GSD NEW VOLLEY BORGO S. SEPOLCRO 3-0

IES MVTOMEI: Poli G., Cipriani, Poli I., Papini L2, Golino, Verdecchia, Gavazzi, Grassini, Molesti, Piliero, Puccinelli L1, Lupo, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Facchini.

GSD NEW VOLLEY BORGO S. SEPOLCRO: Cherubini, Giunti, Celestini, Fossi, Torelli, Santi, Mogini, Thiaw, Bassani, Tasholli, Volpi. All.: Rossi-Volpi.

ARBITRI: Emily Mazzola e Marco Bertonelli

PARZIALI: 25-20, 25-23, 25-16.

Livorno – Vittoria netta per lo IES MVTomei che al Pala Bastia supera in tre set il S. Sepolcro, dopo una partita quasi a senso unico, se si eccettua il calo accusato dai ragazzi di Piccinetti nel secondo set.

Prima da titolare per Piliero, al centro con Grassini, Gavazzi opposto a Croatti, Cirpriani e Ian Poli in banda, Puccinelli libero. Ospiti schierati con Tasholli opposto a Giunti, Celestini e Mogini in banda, Santi e Volpi al centro, libero Fossi.

Croatti nel primo set distribuisce efficacemente il gioco, in evidenza Grassini con degli ottimi primi tempi, il muro di Gavazzi vale l’8-4 che costringe coach Rossi al primo time-out dell’incontro. Il successivo turno al servizio di Celestini porta S. Sepolcro a contatto (8-7), ma è di nuovo Grassini con un bel muro a portare il punteggio sul 13-11. Prende sicurezza la squadra di casa che vola sul 20-14, negli ospiti Cherubini rileva un evanescente Tasholli, lo Ies si invola sul 24-15 con ben nove set point a disposizione. C’è da sudare, perché gli ospiti con Giunti al servizio ne annullano ben cinque, ma l’ennesimo primo tempo di Grassini chiude il discorso (25-20).

Al rientro in campo i biancorossi fanno fatica a riprendere in mano le redini del gioco, ne approfitta S. Sepolcro che si porta avanti per la prima volta: due ace consecutivi di Volpi valgono il 6-9, con coach Piccinetti che richiama i suoi in panchina. Dopo il time-out le due squadre incappano in vari errori dai nove metri e la partita si trascina stancamente sul 13-11, quando è coach Rossi a chiedere il tempo. Le due squadre rimangono a contatto, ancora Cherubini per Tasholli, sul 19-20 doppio cambio al servizio con Giacomo Poli dentro per Croatti e Lupo in battuta per Gavazzi, che rientra in campo nello scambio successivo. Sul 19-22 time-out per lo IES MVTomei, S. Sepolcro tiene botta in difesa e si arriva sul 22-22 con nuovo tempo ospite. In evidenza nel finale la premiata ditta Cipriani-Grassini a muro, sul 24-23 Cipriani butta giù la palla del 2-0 che permette di andare a punto.

Nel terzo set la squadra di casa è finalmente più sciolta, si viaggia sull’8-3 grazie all’ace di Ian Poli che costringe coach Rossi a richiamare i suoi in panchina. Sul 9-4 dentro Thiaw per Celestini, ma niente può fermare la marcia biancorossa, con il sestetto di Piccinetti che continua a incamerare punti pesanti. Sul 15-8 dentro Giacomo Poli per Croatti, l’ace di Gavazzi porta lo IES a +8 con S. Sepolcro in panchina. Continua il buon momento anche di Puccinelli, asso pigliatutto in difesa, con Gavazzi finalmente sciolto anche a servizio la squadra si avvia sul 23-13. Il match point lo firma Grassini con l’ennesimo primo tempo che fa scattare l’esultanza della panchina e sugli spalti del Pala Bastia.

