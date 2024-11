Volley Serie C. IES MVTomei-Pall. Massa Carrara 1-3

Nella settima giornata di campionato giocata al Pala MVTomei i ragazzi di coach Luca Berti si arrendono in quattro set agli ospiti della Pallavolo Massa Carrara. Partita bella, tirata e sofferta quella giocata in Via Campania, ma alla fine sono gli ospiti a portare a casa l’intera posta in palio conquistando il loro primo successo esterno. Di contro i padroni di casa vedono rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria tra le mura amiche.

Due tegole prima dell’inizio del match per il tecnico Luca Berti che deve provarsi del libero titolare Mazzuca, uscito per infortunio alla caviglia durante il match di Grosseto del turno precedente e di Petracca: anche lo schiacciatore è costretto a saltare il match per un problema alla caviglia accusato durante il riscaldamento. IES in campo quindi con Gori opposto a Cervini, My e Gucci in banda, Buffa e Paradossi al centro, libero Pellumbi. Durante la gara spazio ad Antonelli al centro e a Savi in prima linea per alzare il muro. Risponde la formazione di Luca Cei con Briglia opposto a Podestà, Mosca e Bagnoli in banda, Nannini e Pitto al centro, libero Bibbiani.

Il match inizia subito con un attacco messo a terra da Gucci (buono l’esordio da titolare per lo schiacciatore classe 2006), che pescato sovente in ricezione durante l’incontro dimostra di cavarsela egregiamente anche in difesa. Fin dalle prime battute di gioco si capisce che sarà una partita tirata: Massa serve bene e ha due centrali come Nannini e Pitto in grado di piazzare regolarmente a terra una mole notevole di primi tempi. Di contro la regia di Cervini riesce a far brillare il reparto d’attacco, con Gori in due e i primi tempi di Buffa a portare in dote tanti punti alla causa biancorossa. Si procede sui binari dell’equilibrio fino a metà set, poi Massa piazza un primo strappo (14-17), lo IES accusa il colpo e gli avversari si portano sul massimo vantaggio (17-21). Alcuni errori dei locali nel finale di set dànno la vittoria a Massa per 22-25.

Alcuni errori dei padroni di casa anche al rientro in campo (6-9), il muro di Paradossi prova a scuotere i suoi e Gori firma il -1. Il 10-10 viene propiziato da un muro di Buffa e costringe Cei al time-out. Ancora equilibrio fino al 16-16, poi è nuovamente Massa a piazzare un break importante nel momento clou (17-21). No ci stanno Gori e Buffa e i loro punti portano la squadra dei Vigili del Fuoco sul -1 (21-22), ma nel finale l’ennesimo primo tempo di Nannini consente ai rivali di andare a punto.

MVTomei in campo nel terzo parziale con Antonelli al centro per Paradossi, bravi i locali qui a collezionare due serie al servizio importanti con Gori prima e con Gucci poi (11-9): per la prima volta dall’inizio della gara lo IES è in vantaggio. Con Gucci dai nove metri si va sul +4 (13-9), sul 14-11 time out ospite ma i locali viaggiano sul 16-12 e mantengono il vantaggio sino al termine della frazione, con Buffa a stampare a terra il muro del 25-18.

Al rientro in campo il MVTomei si trova nuovamente a inseguire: 3-7, 6-10, 7-11, coach Cei gioca la carta Haxhijmeri al servizio, ancora un primo tempo di Buffa ed è 15-15, ma l’equilibrio viene rotto dal gran momento di Nannini che fra servizi e primi tempi permette ai suoi di prendere il largo (16-21). Il muro di Gucci scuote i biancorossi (18-21), i locali ci credono e si riportano sul -1 (20-21), ma si tratta purtroppo di un fuoco di paglia spento da Massa che lascia la squadra di casa a 22.

“Non ho niente da rimproverare ai miei – spiega coach Luca Berti a fine gara –, i ragazzi hanno giocato bene, i parziali sono stati combattuti, abbiamo assistito a una grande partita contro una squadra destinata ad arrivare tra le primissime posizioni. Sono contento per la prova di Gucci, ha fatto una grande partita, si è fatto trovare pronto, dobbiamo continuare a lavorare perché è evidente che stiamo crescendo ma ancora non abbiamo raccolto i frutti”.

Prossimo impegno di campionato in casa di Prato sabato 23 novembre alle ore 18.

