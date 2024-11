Volley Serie C. Prato – IES MVTomei 3-0

Nell’8ª giornata di campionato i biancorossi dell’Ies Mv Tomei tornano dalla trasferta di Prato con una sconfitta per 3-0. Agli ospiti livornesi, sotto 1-0, non è bastata la bella prova nel secondo set, perso ai vantaggi, per provare a rientrare in partita e provare a rimettere l’esito del match in discussione. Locali in campo con Alpini e Trancucci in diagonale, Conti e Sottani centrali, Nincheri e Bandinelli in attacco e Alfaioli libero. Risponde lo IES con Gori opposto a Cervini, My e Gucci in banda, Buffa e Paradossi al centro (con Antonelli e Savi a entrare durante la gara), libero Pellumbi. Nel primo set è palpabile la voglia del MVTomei di non mollare: dal 9-9 al 16-14, poi come spesso accade nella parte clou la squadra biancorossa si perde subendo il break avversario (25-19). Livorno avanti (3-7) al rientro in campo, ma la Kabel piano piano ricuce le distanze (16-15), Gori e compagni si tengono in scia (22-20), ma il primo set point ce l’hanno i padroni di casa. Ancora una volta si assiste al grande cuore del sestetto labronico che si riporta sotto (24-23), salvo poi arrendersi al punto di Bandinelli. Prato conduce con maggiore autorità la terza frazione e alla fine fa sua l’intera posta in palio.

“Nel secondo set abbiamo avuto la palla del potenziale 24-24 – commenta coach Luca Berti – salvo poi perdere il set 25-23, da lì in poi Prato ci è scappato e non siamo più riusciti a riprenderlo. Qualcosa di positivo c’è, ma non chiaramente il risultato e il terzo set. Prato in casa gioca bene e ha una panchina lunga, noi fatichiamo e dovremo fare ancora a meno di Petracca per lungo tempo, un’assenza non di poco conto, che si aggiunge a quella del libero Mazzuca che speriamo sia prossimo al rientro. Chiaramente i nostri obiettivi sono ridimensionati, dobbiamo ragionare ormai di poule salvezza, dobbiamo ricostruire il morale in attesa del rientro dei titolari.

