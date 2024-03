VVF Tomei Canottaggio: bronzo per il 4 con al meeting nazionale

Il 16 e 17 marzo si è svolto sul Lago di Piediluco, al Centro federale di canottaggio, il primo meeting nazionale dove solitamente vengono svolte le prime valutazioni per gli equipaggi da selezionare per le diverse competizioni internazionali. Per i livornesi del Tomei il risultato più importante è stato ottenuto dal 4 con della categoria under 17 con un ottimo terzo posto. L’equipaggio composto da Diego Caruso, Riccardo De Girolamo Vitolo, Matteo Gentini, Gabriele Langella Gabriele e Luca-Tim. D’ambrosio, ha ben figurato anche nella categoria 4 senza giungendo alla finale dopo una agguerrita selezione e agguantando un significativo quarto posto. Meeting andato storto invece per il 2 senza under 19 composto da Alberto Magagnini e Enrico Sabatini, che dopo una intensa preparazione invernale si sono fermati alla finale B, e a causa di uno scontro in fase di riscaldamento, sono stati costretti all’abbandono nella competizione del doppio. I due canottieri intensificheranno la preparazione per i prossimi appuntamenti puntando soprattutto a migliorare dal punto di vista tecnico. Buone anche le prestazioni in equipaggi misti con piazzamenti di rilievo per la giovane under 17 Ginevra Cecconi.

