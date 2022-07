Vvf Tomei, Said è argento a Cracovia

https://www.quilivorno.it/news/cronaca/il-foro-piange-il-suo-principe-addio-allavvocato-uccelli/

Dal 16 al 24 luglio in scena i Virtus European Summer Games dove Said Ahamed Hmoudi (VVF C. Tomei) ha conquistato a Cracovia la medaglia d’argento.

A distanza di quasi tre anni dai clamorosi risultati ottenuti ai Global Games di Brisbane Said Ahamed Hmoudi , canottiere dei GS. VVF Tomei di Livorno, si conferma ancora ad alti livelli conquistando la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Cracovia nella staffetta mista 4 x 500 indor rowing.

Gli altri eccezionali atleti che completavano la squadra azzurra erano Marta Piccinino (Canottieri IRNO Salerno), Elisabetta Tienghi (Canottieri Gavirate) Francesco Saverio Di Donato (Accademia del Remo e dello Sport Napoli).

La gara è stata tiratissima e spettacolare e la squadra italiana ha ingaggiato un duello con quella francese fin dalle prime palate facendo un entusiasmante recupero nel serrate finale che solo per poco non gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio.

Said, di provenienza Saharawi, è inserito da più di trent’anni nella città di Livorno, conosciuto come canottiere è anche un apprezzato pittore e riesce a coniugare bene il suo vigore atletico con l’ animo nobile e con la sensibilità artistica.

Soddisfazione nel Gruppo Sportivo Tomei e nell’Associazione Sportlandia che collaborano alacremente per la crescita dell’attività di inclusione di atleti con disabilità anche con l’acquisizione di nuove attrezzatura allo scopo dedicate.

Condividi: