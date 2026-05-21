Weekend amaro per il Livorno Baseball 1948 tra Serie B e Serie C, sorridono solo gli Under 12

Foto gentilmente concesse dalla società del Livorno Baseball 1948 a cura di Angelo Vietinai. Nell'immagine principale il neo acquisto Westphal

Le prime squadre amaranto cadono in trasferta contro Longbridge e Pantere Lucca, ma arrivano segnali incoraggianti dall’attacco della Serie B e dai gruppi giovanili: vincono gli Under 12, mentre l’Under 15 sfiora una rimonta clamorosa contro Grosseto dopo un avvio difficile

di Giacomo Niccolini

Fine settimana dai due volti per il Livorno Baseball 1948, impegnato su più campi tra Serie B, Serie C e settore giovanile. Se da una parte sono arrivate sconfitte pesanti per le prime squadre, dall’altra continuano i segnali di crescita dei gruppi giovanili, con la bella vittoria degli Under 12 e una prova di carattere dell’Under 15 nonostante il ko.

Serie B, Longbridge troppo forte: doppio ko per gli amaranto – Trasferta complicata per la formazione di Serie B, sconfitta due volte sul diamante del Longbridge con i punteggi di 13-4 e 14-7. I livornesi hanno pagato soprattutto le difficoltà difensive contro una delle squadre più attrezzate della categoria, capace di schierare giocatori provenienti dalla Serie A e giovani di alto livello. Il Longbridge ha colpito con continuità sfruttando ogni errore difensivo degli amaranto, mentre il Livorno ha comunque mostrato qualche passo avanti nel box di battuta. L’attacco infatti continua lentamente a crescere, sia nella qualità dei contatti sia nella capacità di produrre punti.

Resta invece da registrare la fase difensiva, ancora troppo fragile nei momenti chiave della partita. Lo staff tecnico continua a lavorare per trovare maggiore solidità e punti di riferimento stabili in campo, in una squadra che resta ancora in costruzione e che punta a farsi trovare pronta soprattutto nella seconda parte della stagione, quando arriveranno gli scontri diretti per la salvezza.

Buone indicazioni sono arrivate anche dal lanciatore straniero Westphal recentemente inserito nel roster, ancora in fase di adattamento ma già utile per dare profondità alle rotazioni sul monte.

Nel prossimo turno il Livorno Baseball 1948 affronterà domenica 24 maggio (ingresso gratuito via Sommati stadio Alfredo Sisi) in casa la formazione dell’Health and Performance, formazione legata al progetto Castiglion della Pescaia.

data-start=”1852″ data-end=”1912″>Serie C, giornata da dimenticare contro le Pantere Lucca – Domenica negativa anche per la Serie C del DRK Livorno Baseball, travolta 14-2 dalle Pantere Lucca in una gara complicata fin dalle prime battute. Per gli amaranto è mancata praticamente ogni componente del gioco: poche valide, difesa fragile e scarsa lucidità complessiva. Tra le poche note positive la prova di Dario Saragaglia, apparso in crescita sul monte nonostante i quattro punti concessi inizialmente e i 103 lanci effettuati in tre inning. Segnali incoraggianti anche da Brian D’Amico, autore di una prestazione positiva e in continuo miglioramento partita dopo partita. Più complicata invece la giornata di Gabriele Bessi, penalizzato soprattutto dal poco supporto difensivo ricevuto.

Under 15, rimonta sfiorata contro Grosseto – Sconfitta combattuta invece per l’Under 15, battuta 11-9 dal Grosseto al termine di una partita dai due volti. I livornesi hanno approcciato male il match, pagando errori difensivi e alcune ingenuità che hanno permesso agli avversari di prendere subito largo nei primi inning. Dopo un avvio difficile, però, la squadra ha saputo reagire con carattere, riuscendo a riaprire la gara grazie a un inning offensivo da cinque punti che ha riportato il Livorno a contatto. Nel finale gli amaranto sono arrivati anche a sfiorare il pareggio, chiudendo l’ultimo attacco con uomini in seconda e terza base. Nella seconda metà della partita la squadra ha mostrato segnali incoraggianti sia dal punto di vista dell’atteggiamento sia della tenuta mentale, riuscendo anche a dare spazio a tutti i ragazzi del roster.

Under 12, vittoria e crescita contro la Fiorentina – Bella vittoria casalinga per gli Under 12 del Livorno 1948 Baseball, che superano la Fiorentina con il punteggio di 16-9. I piccoli Mori hanno mostrato evidenti miglioramenti soprattutto sotto l’aspetto dell’attenzione e della gestione difensiva, accompagnati da tante battute valide e numerose basi conquistate. Un gruppo che continua a crescere settimana dopo settimana, aumentando allo stesso tempo qualità di gioco e divertimento.

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