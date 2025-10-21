Weekend entusiasmante a Torino per il “Rowing for Los Angeles”
Un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle emozioni quello appena trascorso a Torino, dove si è svolta la manifestazione internazionale "Rowing for Los Angeles"
Un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle emozioni quello appena trascorso a Torino, dove si è svolta la manifestazione internazionale “Rowing for Los Angeles”, un evento dedicato alla promozione del pararowing in vista dei Giochi Paralimpici 2028.
Alla competizione hanno partecipato i migliori club italiani di pararowing, insieme a numerose realtà sportive internazionali. Protagonista assoluta la squadra PR3 II VVF Tomei, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sportiva Sportlandia, che ha conquistato ben tre medaglie d’oro e due di bronzo, dimostrando una crescita costante sia tecnica che atletica.
I Risultati delle Gare
Sabato – Regate 500 metri
4 Gig Mix:
Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Simone Dell’Omodarme, Rebecca Kayruz (Flora)
Timoniere: Cristiano Mantovani
Medaglia di bronzo
4 Gig Maschile: Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Ahmed Hmoudi, Yuri Strazzi (VVF Maggi)
Timoniere: Mauro Martelli
Medaglia d’oro
Doppio: Mattia Bergamini, Andrea Mantovani
Medaglia di bronzo
Domenica – Regate 1000 metri
4 Gig Mix:
Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Pietro Lunadei, Rebecca Kayruz (Flora)
Timoniere: Cristiano Mantovani
Medaglia d’oro
4 Gig Maschile: Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Ahmed Hmoudi, Yuri Strazzi (VVF Maggi)
Timoniere: Mauro Martelli
Medaglia d’oro
Doppio: Mattia Bergamini, Andrea Mantovani
4° posto
Gare Special Olympics – Sprint 250 metri
Grande partecipazione anche nelle Gare Special Olympics, dove si sono distinti ed è stata conquistata una medaglia d’argento nella finale A:
Marino Olga, Pietro Lunadei, Simone Dell’Omodarme, Victor Pastenes, Giacomo Turini, Maurizio Mantovani accompagnati dai partner: Vittorio Pasqui, Mauro Martelli, Cristiano Mantovani, Patrizia Pucci, Sabrina Bernini.
Tutti gli atleti hanno mostrato notevoli miglioramenti tecnici, frutto dell’impegno e del lavoro costante svolto durante tutta la stagione.
Con questa manifestazione si conclude una stagione in grande stile per la squadra PR3 II VVF Tomei, che dovrebbe aver confermato il terzo posto nel ranking nazionale della Pararowing League. Un risultato che testimonia il valore di un progetto sportivo inclusivo, capace di coniugare competitività e integrazione, grazie anche al prezioso contributo dell’associazione Sportlandia.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.