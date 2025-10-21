Weekend entusiasmante a Torino per il “Rowing for Los Angeles”

Un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle emozioni quello appena trascorso a Torino, dove si è svolta la manifestazione internazionale "Rowing for Los Angeles"

Un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e delle emozioni quello appena trascorso a Torino, dove si è svolta la manifestazione internazionale “Rowing for Los Angeles”, un evento dedicato alla promozione del pararowing in vista dei Giochi Paralimpici 2028.

Alla competizione hanno partecipato i migliori club italiani di pararowing, insieme a numerose realtà sportive internazionali. Protagonista assoluta la squadra PR3 II VVF Tomei, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sportiva Sportlandia, che ha conquistato ben tre medaglie d’oro e due di bronzo, dimostrando una crescita costante sia tecnica che atletica.

I Risultati delle Gare

Sabato – Regate 500 metri

4 Gig Mix:

Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Simone Dell’Omodarme, Rebecca Kayruz (Flora)

Timoniere: Cristiano Mantovani

Medaglia di bronzo

4 Gig Maschile: Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Ahmed Hmoudi, Yuri Strazzi (VVF Maggi)

Timoniere: Mauro Martelli

Medaglia d’oro

Doppio: Mattia Bergamini, Andrea Mantovani

Medaglia di bronzo

Domenica – Regate 1000 metri

4 Gig Mix:

Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Pietro Lunadei, Rebecca Kayruz (Flora)

Timoniere: Cristiano Mantovani

Medaglia d’oro

4 Gig Maschile: Giacomo Turini, Mattia Bergamini, Ahmed Hmoudi, Yuri Strazzi (VVF Maggi)

Timoniere: Mauro Martelli

Medaglia d’oro

Doppio: Mattia Bergamini, Andrea Mantovani

4° posto

Gare Special Olympics – Sprint 250 metri

Grande partecipazione anche nelle Gare Special Olympics, dove si sono distinti ed è stata conquistata una medaglia d’argento nella finale A:

Marino Olga, Pietro Lunadei, Simone Dell’Omodarme, Victor Pastenes, Giacomo Turini, Maurizio Mantovani accompagnati dai partner: Vittorio Pasqui, Mauro Martelli, Cristiano Mantovani, Patrizia Pucci, Sabrina Bernini.

Tutti gli atleti hanno mostrato notevoli miglioramenti tecnici, frutto dell’impegno e del lavoro costante svolto durante tutta la stagione.

Con questa manifestazione si conclude una stagione in grande stile per la squadra PR3 II VVF Tomei, che dovrebbe aver confermato il terzo posto nel ranking nazionale della Pararowing League. Un risultato che testimonia il valore di un progetto sportivo inclusivo, capace di coniugare competitività e integrazione, grazie anche al prezioso contributo dell’associazione Sportlandia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©