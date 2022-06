Weekend ricco di soddisfazioni per il Kodokan Livorno G.S. VVF Tomei

Fine settimana intenso e pieno di soddisfazioni per gli atleti del Kodokan Livorno - G.S. VV.F. "C. Tomei" sez. Judo che sabato 4 giugno hanno partecipato al 18° Trofeo di Judo “Città di Rosignano" presso il palazzetto dello sport "G. Balestri".

I judoka della società sportiva, nelle varie gare di categoria previste, hanno tutti raggiunto il podio.

Trofeo Città di Rosignano Memorial “C. Tarchi”, trofeo agonistico valevole per l’acquisizione dei punteggi per il 1°,2° E 3° DAN: in questa categoria degna di nota la prestazione agonistica dell’atleta cat. Senior (60 kg) MATTEO FAVILLA che, classificandosi al primo gradino del podio, ha conquistato la Cintura Nera per merito completando il percorso agonistico. Oro anche per DANIELE GALVAGNO (73 kg) e terzo gradino del podio nella categoria 81 kg per MARCO BERGAMINI. Negli Junior oro per EMANUELE QUEDROTTI (66 kg). Nella cat. Cadetti (66 kg) primo gradino del podio per DAVIDE BRAGAGNI.

Per la gara Città di Rosignano Memorial “M. Monti” -Trofeo agonistico per le classi Esordienti A e Esordienti B, secondo gradino del podio per l’atleta TOMMASO BORCHI (ES. A 36 kg).

Sempre lo stesso giorno si è svolto il Trofeo “Marta Pelosini”, competizione non agonistica per gli atleti delle categorie FANCIULLI e RAGAZZI dove la società livornese si è classificata al nono posto con i bambini che si sono avvicendati sui tatami partecipando agli incontri con molta serietà e correttezza sportiva.

Categoria Fanciulli:

Casaldi Riccardo 1 posto, Mirando Alice 2 posto, Foleni Federico 2 posto, Antonelli Vittorio 2 posto, Baccigalupo Alice 2 posto, Serni Flavio 2 posto,Taddei Matteo 3 posto, Mannucci Mathias 3 posto, Lucarelli Ethan 3 posto

Categoria Ragazzi:

Turinelli Giulio 1 posto, Carletti Matteo 2 posto, Pantiru Ada 2 posto, Foleni Giulia 3 posto, Butteri Cristiano 3 posto, Cardenas Alice 3 posto

Con grandissima soddisfazione del DT Luca Aiello e dei Tecnici accompagnatori Erika Corsani, Francesco Aidone e Niccolò Fiocchi che li hanno seguiti in gara, si rinnovano i complimenti ai piccoli e grandi atleti della palestra di Viale Petrarca.