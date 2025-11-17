Weekend trionfale per il Circolo Scherma Fides: dominio a Terni e grandi risultati a Budapest

Fine settimana da incorniciare per il Circolo Scherma Fides, che tra Terni e Budapest ha messo a segno una serie di risultati di altissimo livello, confermando la qualità del vivaio amaranto e la solidità del lavoro tecnico e societario.

Terni – Prova GPG: finale tutta amaranto nella categoria Giovanissimi

Sulle pedane di Terni il Fides ha realizzato un risultato rarissimo: una finale interamente amaranto nella categoria Giovanissimi, a testimonianza di un dominio tecnico e mentale che ha colpito l’intera competizione.

Sandro Alderigi ha conquistato la vittoria con un percorso impeccabile, autoritario dal primo all’ultimo assalto. Una prova di grande maturità che gli è valsa un oro indiscutibile.

Alle sue spalle, Marco Petralia ha chiuso con un prestigioso argento, frutto di una gara costruita punto su punto, senza cedere mai alla pressione del tabellone. La finale Alderigi–Petralia ha sancito un dato chiaro: il futuro della sciabola nazionale parla anche amaranto.

Ottima anche la prova di Pietro Saracaj, che si è classificato tra i primi otto. Il suo percorso si è fermato solo contro Cazzin, unico ostacolo che gli ha impedito di completare una possibile semifinale tutta Fides. Una prestazione che conferma crescita, carattere e consistenza.

Segnali importanti sono arrivati anche dal resto della squadra: pur in un weekend non perfetto per tutti, l’atteggiamento complessivo è stato di grande combattività, con progressi evidenti e la capacità di rimanere competitivi in ogni assalto.

Budapest – Circuito Europeo U17 di Fioretto: quasi 600 atleti in pedana

Risultati di grande spessore anche a Budapest, dove nel Circuito Europeo Under 17 – tra le prove più complesse del calendario internazionale – si sono confrontati quasi 600 atleti complessivi.

Femminile – 273 atlete

Splendida medaglia d’argento per Elena Picchi, protagonista di una gara eccellente. Dopo un girone da 5 vittorie e una sola sconfitta e la prima diretta saltata, ha condotto un percorso netto fino alla finale, concedendo pochissimo alle avversarie. In semifinale ha superato la polacca Tym per 15-9, arrendendosi solo in finale all’azzurra Molteni (15-8). Una prestazione di grande personalità, che conferma il suo livello internazionale.

Buona prova anche per Sveva Federici, 36ª. Girone perfetto da 5 vittorie, vittoria nella seconda diretta e stop per 15-13 contro la francese Friha, a due sole stoccate dall’ingresso nelle prime 32. Un risultato che rappresenta un segnale importante di crescita.

Maschile – oltre 300 atleti

Nel maschile, Giovanni Pierucci ha chiuso nono, sfiorando l’accesso alla finale a otto per una sola stoccata. Dopo un girone da 6 vittorie, ha saltato la prima diretta e superato un match complesso 15-12, arrendendosi solo al polacco Borkowski per 15-14.

Pierucci è stato poi protagonista anche nella prova a squadre con Italy 3, centrando un ottimo sesto posto su 53 team in un tabellone molto competitivo.

