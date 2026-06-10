Wheelchair Libertas Livorno: arriva Taratufolo
L’arrivo di Fefè - che si è legato alla Libertas per un anno - è il segnale della crescita delle ambizioni del Club che pone come obiettivo della stagione ventura la partecipazione ai playoff
La Wheelchair Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’acquisto del giocatore Fernando ‘Fefè’ Moreno Taratufolo.
Ala piccola è nato il 6 aprile 1992 a Chapeco (Brasile), ma è cittadino italiano. Nell’ultima stagione ha militato nella Don Orione Roma dove ha fatto registrare la ragguardevole media di 18 punti e 9 assist a partita in 38’ di permanenza sul parquet.
L’arrivo di Fefè – che si è legato alla Libertas per un anno – è il segnale della crescita delle ambizioni del Club che pone come obiettivo della stagione ventura la partecipazione ai playoff.
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