Woodson non basta. La Libertas non sale in Sella: amaranto ko all’esordio

FOTO MESSERINI gentilmente concesse dalla Libertas Livorno 1947

Niente da fare: Banca Sella Cento, per la Libertas Livorno, rimane un rebus senza soluzione. Dopo lo 0-2 negli scontri diretti della passata stagione, gli amaranto perdono anche al debutto della stagione 2025/26 sul parquet di Brescia, campo neutro vista la squalifica del Modigliani Forum.

Non è stata la miglior prestazione della Libertas che ha tirato male dal campo (48% da 2, 19% da 3) e che non ha approcciato bene alla partita: 2-8 in avvio con il solo Woodson che è riuscito a trovare il canestro con continuità. Per l’ex Nardò 32 punti in 31’ di permanenza sul parquet. Dopo lo strappo iniziale di Cento – figlio di una LL contratta e forse emozionata dal clima del debutto – la partita è scorsa via sul filo dell’equilibrio per i primi 20’. Amaranto dipendenti dalle evoluzioni di Woodson, tenuti in linea di galleggiamento da un ottimo Filloy e abili a contenere la stella Davis (2 punti su tiro libero all’intervallo lungo). Nel terzo quarto c’è stato l’allungo ospite. Davis ha giocato da…Davis, ha segnato 16 punti nella frazione e ha portato Cento fino sul +13 (45-58).

La Libertas ha provato la rimonta di nervi risalendo a –4 al 35’. Le triple del -1 di Woodson e di Filoni sono state sputate dal ferro, Cento ha ripreso fiducia, la LL si è disunita e gli ospito hanno vinto con merito a braccia alzate.

Libertas Livorno 1947 – Sella Cento 68-77 (20-19, 18-17, 9-22, 21-19)

Libertas Livorno 1947: Avery Woodson 32 (10/14, 2/6), Matt Tiby 9 (3/6, 0/4), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Matteo Piccoli 5 (1/3, 1/4), Niccolo Filoni 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoni 4 (1/3, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/4, 0/7), Luca Tozzi 0 (0/1, 0/0), NicolÒ Isotta 0 (0/2, 0/0).

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Matt Tiby 9) – Assist: 14 (Fabio Valentini 5)

Sella Cento: Stacy Davis iv 22 (4/9, 2/4), Nicola Berdini 13 (1/3, 0/1), Edoardo Tiberti 9 (4/7, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 1/4), Gabe Devoe 6 (1/2, 1/4), Alessandro Scarponi 6 (1/1, 1/3), Abdel Fall 5 (1/4, 1/1), Luca Conti 4 (2/6, 0/2), Nicolas Tanfoglio 2 (1/3, 0/0), Massimiliano Moretti 2 (1/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 27 / 38 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Stacy Davis iv 10) – Assist: 13 (Nicola Berdini 4)

