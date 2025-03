World Series di nuoto paralimpico, Sofia è quinta nella finale giovani

Manifestazione di punta della stagione invernale 2025, insieme ai Campionati assoluti estivi, vedrà impegnati gli atleti in 4 giorni di gare per cercare di difendere i vari titoli e primati che detengono, anche se non sarà facile visto l’alto livello tecnico della competizione

A Lignano Sabbiadoro dal 13 al 16 marzo si stanno svolgendo le World Series di nuoto paralimpico insieme ai Campionati Italiani Assoluti Invernali e la Toscana Disabili Sport partecipa con tutti e quattro i suoi atleti ad entrambe le manifestazioni, guidati come al solito dall’allenatrice Eleonora Bologna. Per partecipare alle World Series (gara internazionale con circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo) occorre avere la licenza internazionale, conquistata a suon di risultati da tutti gli atleti della TDS.

Intanto nella giornata odierna Sofia Gagliardo Gurrieri si è qualificata e ha disputato la finale femminile delle migliori giovani (Youth finals) classificandosi quinta a livello internazionale. Ma anche da Pietro Passerini, Camilla Turri e Filippo Calchetti si aspettano ottimi risultati, in linea coi rilevanti progressi recentemente dimostrati.

Per l’occasione sarà presente anche il presidente TDS Maurizio Melis, impegnato nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), che vede candidata alla carica di Presidente la dott.ssa Federica Fornasiero, che ha coordinato insieme a Melis i recenti campionati italiani assoluti svoltisi a Livorno qualche mese fa.

A proposito di Lignano, la TDS ringrazia Stefano Trumpy e la Webb James S.r.l. per aver finanziato la costosa trasferta degli atleti labronici.

