Zahariev, cauto ottimismo dalla società: “Problema muscolare superato”

"In settimana riprenderà gradualmente l’attività con l’obiettivo di tornare in campo quanto prima". Questo quanto sentenziato dalla società biancoblu interpellata da QuiLivorno.it al riguardo della situazione clinica dello straniero

di Giacomo Niccolini

Lunedì a Reggio Emilia Hristo Zahariev, ormai ai box da tanto troppo tempo, si è sottoposto al secondo trattamento di Prp (Plasma Ricco di Piastrine) come da crono-programma medico. “Il problema muscolare è superato”, fanno sapere con cauto ottimismo dalla sede della Pielle Livorno al riguardo del bulgaro.

Salgono dunque le speranze di rivederlo in campo già a partire da domenica 15 dicembre (palla a due alle 18 al PalaMacchia) contro la General Contractor Jesi? Su questo aspetto sembra però prematuro sbilanciarsi. Le risposte arrivano ma non danno certezze assolute. “In settimana riprenderà gradualmente l’attività con l’obiettivo di tornare in campo quanto prima”. Quanto prima. Quanto prima può essere tante cose. Sta mano po’ esse’ piuma o po’ esse fero, diceva Mario Brega nel film cult Bianco Rosso e Verdone. Ma, leggendo tra le righe, e interpretando a buon senso il percorso clinico del cestista straniero della Toscana Legno, non sarà facile vederlo scendere sul parquet di via Allende. La speranza è che magari, se tutto filasse liscio in questi giorni in allenamento, potesse per lo meno riassaporare un po’ il clima partita con un minutaggio esiguo e forse simbolico. Ma questo lo capirà coach Campanella durante questa ennesima settimana di passione… di Hristo.

