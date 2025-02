Zumba, il jammmer internazionale Belletti alla New Eos Wellness Club

New Eos Wellness Club ospita una Masterclass di Zumba con il jammer internazionale Alessandro Belletti. New EOS Wellness Club è lieto di annunciare una speciale masterclass di Zumba che si terrà sabato 1° marzo alle 15:30 all’interno del centro fitness di Stagno.

L’evento vedrà la partecipazione del celebre Jammer Internazionale Alessandro Belletti, affiancato dalla Zin di New Eos Annalisa Ciulli.

Alessandro Belletti è noto per la sua energia contagiosa e il suo stile innovativo nel mondo della Zumba a livello internazionale.

La Zumba è molto più di un semplice allenamento: è un vero e proprio mix di danza, fitness e divertimento. Grazie ai ritmi coinvolgenti e alla coreografia dinamica, questa disciplina permette di migliorare la forma fisica in maniera divertente e motivante, rendendo ogni sessione un’esperienza unica.

Accesso e partecipazione:

L’iniziativa è aperta non solo ai soci del club, ma anche al pubblico esterno.

È possibile partecipare alla masterclass con un piccolo contributo, offrendo così a tutti l’opportunità di vivere questa esperienza esclusiva.

New EOS Wellness Club non è una semplice palestra, ma un centro in continua espansione dove benessere e salute si incontrano. Oltre ai numerosi corsi fitness, la nostra struttura offre:

Sala pesi all’avanguardia – Possibilità di allenarsi in autonomia o con il supporto di trainer qualificati, laureati in scienze motorie.

Servizi dedicati alla salute All’Interno di New Eos, il Polo della Salute dove collaboriamo con professionisti del settore, tra cui Chinesiologi e Posturologi, e altre figure professionali, per garantire un approccio completo al benessere fisico e posturale.

Non perdere questa imperdibile occasione di allenarti con uno dei migliori del settore e scoprire come la Zumba possa trasformare il tuo modo di vivere il fitness.

