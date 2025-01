Al Goldoni arriva “Lo spettacolo di Ballantini – Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”

Dieci interpretazioni legate al mondo della musica, dieci performances che si succedono sul palco intervallate da racconti curiosi e inediti. Ballantini si maschera direttamente in scena in un grande camerino aperto. Appuntamento il 5 febbraio al Teatro Goldoni

Dario Ballantini continua in grande le celebrazioni per il suo quarantesimo anno di carriera tornando a esibirsi nella sua Livorno. Mercoledì 5 febbraio il poliedrico attore e trasformista sale sul palco del Teatro Goldoni con “Lo Spettacolo di Ballantini- conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, lavoro teatrale che ripercorre la genesi di alcune delle sue maschere più celebri. Dieci interpretazioni legate al mondo della musica, dieci performances che si succedono sul palco intervallate da racconti curiosi e inediti. Ballantini si maschera direttamente in scena in un grande camerino aperto e velocemente sparisce sotto il trucco per far apparire in tutta la loro verosimiglianza artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Zucchero …

Per ogni personaggio l’artista toscano svela divertenti incontri faccia a faccia tra imitatore e imitato e i piccoli segreti delle conseguenze tragicomiche di una carriera spesso vissuta nei panni degli altri. Sul palco scorrono i filmati dei più celebri servizi realizzati da Dario in oltre 30 anni di militanza nel tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”. Ballantini da vita ad una prova attoriale di straordinaria versatilità, dove a cambiare non sono solo i connotati ma le sfumature di ogni personaggio, in una performance capace di esplorare le infinite sfaccettature del trasformismo. Ad accompagnare l’artista in scena la straordinaria fisarmonica di Marcello Fiorini.

LO SPETTACOLO DI BALLANTINI Conseguenze di 40 anni nei panni di altri

Scritto da: Dario Ballantini

Fisarmonica e arrangiamenti: Marcello Fiorini

Costumi: Dario Ballantini e Nadia Macchi

Materiali video: Archivio Striscia La Notizia

Regia: Massimo Licinio

Brevi note biografiche Dario Ballantini

Nasce a Livorno nel 1964 . Figlio e nipote d’arte, si diploma nel 1984 conseguendo la maturità artistica. È papà di tre figli: Ilaria, Nedo e Deleo. Il suo è un ricco e lungo percorso artistico cominciato 40 anni fa e declinato in diverse forme di espressione: dalla tv, al teatro e all’arte figurativa. Nel 1985 inizia ad esporre opere influenzate dall’espressionismo del ‘900 e dall’action painting. I suoi quadri, celebrati dai maggiori critici d’arte, sono stati esposti alla Biennale di Venezia ed in importanti gallerie in Italia e all’estero. Accanto all’attività pittorica cresce la sua passione per il teatro, coltivata frequentando il teatro Vernacolare di Livorno. Dopo diverse esperienze televisive nel 1993/94 lo chiama Antonio Ricci, patron del Tg satirico “Striscia la Notizia”, trasmissione dove milita da oltre 30 anni interpretando i più importanti personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport. Cult di questa ultima edizione l’imitazione del Generale Vannacci. Alla carriera televisiva affianca quella cinematografica e partecipa come attore a numerose pellicole tra cui “Festival” di Pupi Avati, “Il pesce innamorato” di Leonardo Pieraccioni, “La prima cosa bella” di Paolo Virzì e “Manuale d’amore 3” di Giovanni Veronesi. Il nutrito impegno televisivo lo tiene per anni lontano dal teatro, fino al 2013, anno del debutto di “Da Balla a Dalla – storia di un’imitazione vissuta”, omaggio all’amico Lucio Dalla. Nel 2019 si esibisce con “Ballantini&Petrolini”, spettacolo sull’indimenticabile protagonista del varietà che gli fa vincere nello stesso anno il prestigioso Premio Ettore Petrolini (unico attore non romano ad oggi ad aggiudicarsi il Premio). Entrambi gli spettacoli riscuotono grande successo e sono tuttora in scena. Da anni frequenta il mondo della radio e la sua ultima performance è stata trasmessa a giugno 2024 su Rai Radio 3 dove ha interpretato Mussolini in “10 giugno 1924. Morte di una democrazia”, radiodramma per il centenario del delitto Matteotti.

