Al Teatro Goldoni inizia la rassegna “Laboratori in scena”

Inizia venerdì 15 maggio alle 21 con repliche sabato 16 alle 17 e alle 21, al Teatro Goldoni, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Goldoni che “Studenti alla Ribalta!”, la storica rassegna giunta quest’anno alla sua XXVIII edizione, nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole: Liceo Scientifico “F. Cecioni”, ISS Niccolini Palli, IC Benci Borsi, I.S.S. Buontalenti Cappellini Orlando. Complessivamente saranno coinvolti 12 laboratori e centinaia di ragazzi.

Sul palco venerdì e sabato, le allieve e gli allievi del Laboratorio Giovani Adulti del Teatro Goldoni con Studio per la Commedia degli Errori di William Shakespeare, mise en espace Mauro Pasqualini e Annalisa Cima

Arriva un momento nella vita in cui ci chiediamo chi siamo? Da dove nasce la nostra storia? Chi sono le persone che abbiamo vicino e dove stiamo andando insieme? Antifolo, Dromio, Adriana, Luciana percorrono le strade di Efeso con queste domande nel cuore: sono giovani donne e giovani uomini alle prese con quel momento della vita in cui scopriamo che tipo di adulto vogliamo diventare. La Commedia degli Errori di William Shakespeare è una storia antica e sempre attuale sulla differenza e sull’identità, sull’amore e sul riconoscimento. È la storia di un fratello che cerca un altro fratello e che, in questa ricerca lunga e difficile, rischia di perdere se stesso. È la storia di un padre che cerca i suoi figli. Di una donna che crede di aver perduto il suo grande amore. È il racconto di una famiglia che non si rassegna di fronte al destino ingiusto che separa ciò che l’amore tiene unito. Efeso accoglie chi si è perso e chi si sente perduto. É una città di mare, come ne conosciamo tante, come la nostra Livorno, col porto ed il mercato, attraversata da uomini d’affari, mercanti, artigiani e viaggiatori. Efeso però ha qualcosa in più: è piena di colore e di mistero, di equivoci e bugie. È qui che Antifolo, Dromio, Adriana, Luciana e tutti gli altri personaggi che attraversano le loro vite, trascorrono un giorno incredibile di rivoluzioni e rivelazioni. Le ore scorrono talmente veloci che addirittura a volte le lancette sembrano andare al contrario. Arriviamo al quinto atto senza quasi rendercene conto. In quella piazza di fronte all’abbazia di Efeso l’attesa, la pazienza, la tenacia e la speranza saranno finalmente premiate? A trionfare sarà l’amore che non dimentica, che non cede all’ingiustizia, alla delusione e al disincanto? Vinceranno la fedeltà e il coraggio? Vincerà l’incontro che cancella la solitudine?

Con Alessia Mataresi, Andrea Menicucci, Andrea Salvato, Camilla Postorino, Claudio Pulia, Eleonora Gaspardo, Filippo Parlanti, Gianna Cantini, Ilaria Moriconi, Leonardo Cavalieri, Leonardo Fissi, Maria Bracchini, Samuele Pippi, Valentina Morale, Vittorio Begliomini.

Prossimi spettacoli in Goldonetta: lunedì 18 maggio ore 18 DANCEERASMUS: CONSEGNA DIPLOMI; martedì 19 maggio ore 17 – VOCI IN CRESCENDO Liceo Musicale Niccolini Palli e Polo Culturale Performativo Benci-Borsi; martedì 19 maggio ore 21 – AOF ENSEMBLE VOCALI E STRUMENTALI Dipartimento Musicale Liceo Musicale Niccolini Palli.

Biglietto posto unico 5€ – Biglietteria aperta martedì e giovedì 10/13 mercoledì, venerdì, sabato 16.30/19.30 fino al 31/5 dal 1° giugno un’ora prima dello spettacolo Info: 0586 204290 – www.goldoniteatro.it

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