Buon compleanno Mascagni, oltre 100 musicisti sul palco del Goldoni

Appuntamento domenica 7 dicembre, alle ore 21, giorno del 162° anniversario della nascita del compositore labronico. Sul podio dell’Orchestra del Goldoni, un direttore d’orchestra di salda esperienza mascagnana come Mario Menicagli

Oltre 100 musicisti sul palcoscenico tra Orchestra “Massimo de Bernart”, Coro e Coro di voci bianche del Teatro Goldoni di Livorno, daranno vita al grande Concerto sinfonico-corale “Buon compleanno Mascagni”, in programma nello storico teatro livornese domenica 7 dicembre, alle ore 21, giorno in cui cade il 162° anniversario della nascita del compositore labronico. Una serata che sarà interamente dedicata alla sua opera, che lo vide ancora giovanissimo imporsi all’attenzione del mondo musicale di fine ‘800 con il suo capolavoro Cavalleria rusticana che aprì le porte al Verismo nel teatro lirico, per poi emergere come una delle figure artistiche più interessanti e complete del XX secolo, abbinando l’attività di compositore, sempre attento e partecipe alle temperie culturali del suo tempo, a quelle di apprezzato direttore d’orchestra di livello internazionale, a cui si devono molte prime assolute per l’Italia di importanti lavori. Sul podio dell’Orchestra del Goldoni, un direttore d’orchestra di salda esperienza mascagnana come Mario Menicagli, che in carriera ha diretto la metà dei 16 i titoli che compongono il suo Teatro, oltre a svariate selezioni: “Mascagni è vivo – esordisce subito – e tornarlo a dirigere nel suo teatro di adozione è una grande emozione. Per l’occasione, presenteremo ampi brani tratti dalla sua produzione lirica che, se analizzata cronologicamente rappresenta un’ascesa costante, una fame di novità perenne, una continua ricerca, a scapito del facile successo, assicurato e immediato come fu quello del suo primo capolavoro”. Saranno così proposte pagine celebri tratte dalle sue opere più note, accanto ad altre dal più raro ascolto, dagli intermezzi orchestrali di Cavalleria rusticana, L’amico Fritz a quello de I Rantzau, passando per lo struggente Sogno da Guglielmo Ratcliff , la splendida Barcarola da Silvano, la travolgente Sinfonia da Le maschere e l’Interludio di Isabeau. Non mancheranno le pagine corali, che vedranno impegnato il Coro del Goldoni preparato dal M° Maurizio Preziosi (“Oh marinai!” da Silvano, “O maschera Italiana” ancora da Le maschere) e quello di Voci bianche diretto dal M° Sergio Dragone (con la fiabesca “Serenata delle fate” da Lodoletta).

Questo viaggio tra le creazioni più suggestive di Mascagni, avrà la partecipazione straordinaria del soprano livornese Valentina Boi, artista che sta dispiegando una luminosa carriera in importanti teatri nazionali ed esteri: “Le siamo particolarmente grati per questa sua disponibilità – afferma Menicagli – che la vede reduce da continui e meritati successi su palcoscenici prestigiosi e sarà con noi per questa “festa”, con la solita leggerezza e semplicità che fa di lei un’artista unica”. L’ascolteremo nell’impegnativa “Un dì ero piccina” (Aria della piovra) da Iris e nell’ampia Preghiera da Cavalleria rusticana. In apertura “Preludio festivo” di Christian Ugenti, vincitore del I Concorso “Opera viva”, in prima esecuzione assoluta.

Il concerto è inserito quale appuntamento fuori abbonamento della Stagione sinfonica 2025-26.

Biglietti Posto unico € 12, ridotto Coop € 10, ridotto Under 35 € 5, in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita online su ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©