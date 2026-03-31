C’est Chic 2026, l’eleganza in musica chiude la Stagione Sinfonica

Protagonista del diciottesimo ed ultimo concerto sarà ancora una volta l’Orchestra del Goldoni “Massimo de Bernart” che per l’occasione avrà sul podio il suo direttore principale, il maestro belga Eric Lederhandler. Flauto solista Luisa Sello

“C’est Chic 2026”, ovvero l’eleganza in musica, chiuderà venerdì 3 aprile, alle ore 21 al Teatro Goldoni di Livorno la Stagione sinfonica 2025-26: protagonista del diciottesimo ed ultimo concerto, sarà ancora una volta l’Orchestra del Goldoni “Massimo de Bernart” che per l’occasione avrà sul podio il suo direttore principale, il maestro belga Eric Lederhandler. Eleganza e fascino: il programma della serata verterà su tre grandi compositori francesi attivi tra il tardo ‘800 e la prima parte del XX secolo (Fauré, Saint-Saëns e Debussy), che pur condividendo una stessa identità culturale furono capaci di sviluppare ciascuno un proprio linguaggio musicale che renderà quanto mai vario e ricco l’ascolto, che spazierà così dal tardo romanticismo alle modernità impressioniste del primo Novecento.

In apertura Pelléas et Mélisande, suite dalle musiche di scena op. 80 che Gabriel Fauré compose per l’omonimo dramma teatrale scritto da Maeterlinck nel 1892: un piccolo capolavoro che descrive con profondità emotiva una tragica passione d’amore tra i due protagonisti del titolo, in un’atmosfera sospesa tra sogno e inquietudine, in un paesaggio medievale immaginario. Con la melodicissima Romance, op. 37 di Camille Saint-Saëns (che fu maestro di Fauré), si incontrerà il flauto seducente di un’artista affermata come Luisa Sello, scelta dal Ministero dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana nel mondo; la Sello suona in teatri ed ambiti prestigiosi come la Scala di Milano, la Carnegie Hall, il Mozarteum Salzburg (solo per citarne alcuni) e nel suo curriculum figurano nomi quali Riccardo Muti, i Wiener Symphoniker, Bruno Canino, insieme a molti altri musicisti di fama internazionale. Dello stesso autore, ma composta quasi mezzo secolo dopo rispetto al primo brano, sarà proposta la raffinata e virtuositica Odélette, op. 162 per flauto e orchestra che conquista fin dal primo ascolto con il suo colore orientaleggiante, capace di evocare un mondo lontano attraverso sonorità nuove e piacevoli. Nella seconda parte del concerto, si passerà dalla finezza di Fauré e dall’elegante brillantezza di Saint-Saëns ai colori iridescenti e sospesi della musica Claude Debussy attraverso due splendide pagine che evidenzieranno aspetti complementari di uno dei massimi esponenti dell’impressionismo musicale. Il primo, Nuages (Nuvole) è tratto dai tre Nocturnes per orchestra e con il suo andamento lento e sfumato perfettamente traduce in musica quelle sensazioni che lo stesso compositore aveva evidenziato nel libretto che accompagnava l’esecuzione del brano: “l’aspetto immutabile del cielo con il movimento lento e malinconico delle nuvole, che si estinguono in un grigio dalle tinte morbide di bianco”; quasi una descrizione pittorica di grande effetto. Tutt’altro ambiente per la versione orchestrale di Children’s Corner (“L’angolo dei bambini”), una suite per pianoforte composta fra il 1906 e il 1908 per la piccolissima figlia Claude-Emma, detta Chou-chou, come scritto sulla prima edizione: «Alla mia cara e piccola Chouchou, con le più tenere scuse di suo padre per quello che segue». La trasposizione per orchestra ad opera di André Caplet, amico di Debussy che ne approvò l’arrangiamento, mantiene vivo l’elemento poetico e giocoso dell’intero brano che comprende sei piccole scene tutte legate al mondo dell’infanzia, ai suoi giocattoli ed impressioni, trattate con genialità, fantasia ed estrema perizia compositiva.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio; vendita online ticketone.it – Prezzi: posto unico numerato € 12 intero, € 10 ridotto COOP, € 5 ridotto giovani fino a 35 anni d’età.

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