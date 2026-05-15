DanceErasmus: consegna diplomi

Lunedì 18 maggio ore 17 in Goldonetta. Un progetto in collaborazione con Ufficio Scolastico provinciale di Livorno, Agenzia nazionale INDIRE-ERASMUS+ e Fondazione Teatro Goldoni di Livorno. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Lunedì 18 maggio, alle 17 in Goldonetta, inserito nella rassegna Laboratori in scena, organizzata dalla Fondazione Goldoni, sarà presentato DanceErasmus, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Ufficio Scolastico di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni in collaborazione con l’Agenzia Nazionale INDIRE/Erasmus+, rivolto sia ai docenti che agli studenti con l’obiettivo di utilizzare lo strumento del teatro-danza per armonizzare la comunicazione, favorire lo scambio di emozioni attraverso la gestualità corporea e della musica.

Con lo strumento del teatro-danza si portano in scena tematiche connesse al mondo introspettivo dei ragazzi, ai valori caratterizzanti l’unione, la coesione ed il rispetto. Obiettivi fondamentali del Progetto -che ha coinvolto formazioni docenti ed attività laboratoriali con gli studenti-sono legati all’osservazione, all’ascolto di sé stessi e del gruppo offrendo nuove conoscenze, consapevolezze, stimoli, punti di vista, incentivi per accrescere e migliorare l’autostima, la collaborazione, in un’ottica strettamente associata all’inclusione ed alla prevenzione del disagio giovanile e dell’abbandono scolastico. Viene utilizzata la tecnica del Teatro-danza per condurre l’allievo ad esprimere sé stesso attraverso tutto il suo corpo con i propri lati tecnici, creativi ed espressivi.

Appartengono alla Compagnia di danza scolastica, progetto pilota unico su tutto il territorio nazionale, 20 studenti provenienti dagli istituti del primo e del secondo ciclo della Provincia di Livorno, che hanno affrontando tematiche di cittadinanza attiva ed educazione civica utilizzando un linguaggio “fatto dai ragazzi per i ragazzi”: in questa modalità il messaggio veicola in maniera diretta, impattante dal punto di vista emotivo e coinvolgendo talvolta in modo immersivo gli spettatori.

Durante la manifestazione in programma, verranno consegnati i diplomi relativi alla sperimentazione di questo anno scolastico e verranno premiati i cinque studenti del Contest Artistico “Crea un logo per DancErasmus”, che dal 1 settembre p.v. diventerà ufficiale per le scuole che aderiscono alla rete performativa di DancErasmus.

Presenti istituzioni e docenti in rappresentanza delle scuole partecipanti: gli istituti comprensivi Cassola, Brin, Bartolena e Carducci e gli istituti superiori Niccolini-Palli e Cecioni. Introduzione da parte della Dirigente d’Ambito territoriale di Livorno, Dott.ssa Cristina Grieco.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Gli spettacoli della prossima settimana in Goldonetta: martedì 19 maggio ore 17 – VOCI IN CRESCENDO Liceo Musicale Niccolini Palli e Polo Culturale Performativo Benci-Borsi; martedì 19 maggio ore 21 – AOF ENSEMBLE VOCALI E STRUMENTALI Dipartimento Musicale Liceo Musicale Niccolini Palli. ; mercoledì 20 maggio ore 18 こんにちは “KON’NICHIWA” Laboratorio Teatro Bambino Goldoni.

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