Fiaschi porta in scena Mascagni, Puccini e Morricone

Sabato 4 luglio alle 21.30 alla Spiaggia del Forte di Marina di Castagneto Carducci il nuovo spettacolo del poliedrico artista livornese insieme all'Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal maestro John Galea. L'evento, a ingresso libero, anticipa il Mascagni Festival 2026 e fa parte del progetto "#Terre Mascagnane"

Marina di Castagneto Carducci. La grande musica e la narrazione si incontrano nel segno di Pietro Mascagni in uno scenario d’eccezione: sabato 4 luglio, alle ore 21.30 sulla Spiaggia del Forte a Marina di Castagneto Carducci, l’eclettico imitatore, cantante e cabarettista livornese Leonardo Fiaschi guiderà il pubblico in un viaggio emozionale e ironico intitolato “Mascagni, Puccini, Morricone – Un dialogo fuori dal tempo”. Lo spettacolo, nato dalla drammaturgia dello stesso Leonardo Fiaschi insieme a Marco Voleri, propone un inedito e immaginario confronto tra tre colossi della cultura musicale italiana e mondiale: Pietro Mascagni, Giacomo Puccini ed Ennio Morricone. Tre anime diverse, tre epoche distinte, ma unite dallo stesso filo conduttore: la genialità e la capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Insieme a Leonardo Fiaschi, volto e voce protagonista sui canali televisivi e radiofonici nazionali, un cast artistico di valore con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart” diretta dal M° John Galea e la partecipazione del soprano Antonella Biondo e di Chanqui Xu, tenore affermatosi nell’ultima edizione della Mascagni Academy. L’evento fa parte del cartellone del Mascagni Festival 2026, la rassegna dedicata al grande musicista livornese la cui settima edizione è in programma da metà agosto nella sua città natale, nell’ambito dello specifico progetto “#Terre Mascagnane”, realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci e Toscana Promozione Turistica: “Un sodalizio che mira a coniugare la grandezza dell’offerta culturale con la valorizzazione dei paesaggi unici della Costa degli Etruschi, nella logica di una cultura diffusa che porta la musica di Mascagni fuori dai teatri e dentro i territori, dai borghi al mare – afferma il M° Voleri, Direttore artistico del Mascagni Festival – unendo idealmente la musica alle bellezze e ai prodotti di queste terre, aspetto quest’ultimo che sarà ulteriormente evidenziato da Unicoop Etruria, partner del progetto e che sarà presente alla serata con un proprio stand”. Mascagni, Puccini, Morricone. Tre vite diverse, tre epoche diverse, una sola ossessione: trovare nelle note ciò che le parole non riescono a dire. Livorno, Lucca, Roma — tre città, tre destini che il tempo ha intrecciato per sempre. Un viaggio intimo attraverso la grande musica italiana, dove il racconto e il suono si fondono fino a diventare una cosa sola. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Info: www.goldoniteatro.it; www.mascagnifestival.it

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