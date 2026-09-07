Goldoni, dall’8 settembre al via i nuovi abbonamenti per la stagione 2026-27

Prosa, lirica e sinfonica: tutti potranno scegliere il proprio posto in teatro e sottoscrivere l’abbonamento anche online. Prezzi agevolati per gli Under 35 e novità assoluta per l’acquisto direttamente dal sito del Teatro

Da martedì 8 settembre è possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti ai cartelloni che animeranno la stagione teatrale 2026-27 della Fondazione Goldoni; terminato il periodo valido per la conferma dei vecchi abbonati, si apre ora la possibilità per tutti di assicurarsi la scelta del posto in teatro per tutti gli appuntamenti di prosa, lirica e sinfonica e per di più ad un prezzo conveniente. Novità assoluta, la possibilità di stipulare il nuovo abbonamento comodamente online, senza recarsi in biglietteria; semplice la modalità, che ricalca quella consueta per l’acquisto di singoli biglietti: basterà collegarsi dall’8 settembre al sito del Teatro Goldoni, selezionare il cartellone e seguire le indicazioni riportate alla voce evidenziata “Nuovi abbonamenti online“. Si specifica che sul portale è possibile stipulare le tipologie di abbonamento intero e under 35, mentre per gli abbonamenti ridotti Coop ci si dovrà recare presso la biglietteria negli orari di apertura portando con sé la tessera sociale. Ricca e di qualità la programmazione della stagione che dal prossimo novembre proseguirà fino ad aprile 2027: molta drammaturgia contemporanea, italiana e francese, per gli otto appuntamenti con la prosa, spesso danzante sul filo del tragicomico, con un omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita (Morte accidentale di un anarchico), lo spettacolo di Alessandro Gassmann Stato contro Nolan di Stefano Massini, Neri Marcorè in Gaber – Mi fa male il mondo di Giorgio Gaber, il Teatro di Emma Dante (L’angelo del focolare), le riflessioni attualissime sulle relazioni familiari con Giulio Scarpati ed Alessandra Sandrelli in Cari genitori, Massimiliano Gallo con Malinconico moderatamente felice, Luca Bizzarri in Le nostre donne, fino al brillante duo formato da Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli in Ti ho sposato per allegria. I prezzi variano da € 191 a € 214 per gli interi, € 97 per gli Under 35 (online), da € 174 a € 200 per i ridotti (in biglietteria).

Tre le produzioni della stagione lirica, a partire da Dido and Aeneas di Herny Purcell, un gioiello musicale del barocco, offerto agli abbonati al prezzo speciale di € 18, a cui seguiranno in abbonamento Otello di Giuseppe Verdi, uno dei più grandi capolavori del melodramma italiano e L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, una delle espressioni più celebri dell’opera giocosa che continua a far sorridere ed emozionare generazioni di spettatori; prezzi per le due opere in abbonamento: da € 66 a € 78 intero, € 47 Under 35 (online) e da € 60 a € 72 per il ridotto (in biglietteria). Sette gli appuntamenti con la grande musica sinfonica, con l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”, che proporrà pagine immortali di autori quali Beethoven, Haydn e Mahler, con originali incursioni nel musical e nella lirica, con direttori e solisti di chiara fama. L’abbonamento (posto unico) intero è di € 50, € 25 per gli Under 35 ed € 45 per il ridotto (anche qui le prime due tipologie acquistabili anche online, il ridotto solo in biglietteria). Si ricorda che la biglietteria del Goldoni fino al 30 settembre sarà aperta il martedì, mercoledì e giovedì con orario 10-13; dal 1 ottobre riprenderà la consueta apertura: martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30.

Tutte le informazioni sulla nuova stagione e come abbonarsi su www.goldoniteatro.it

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