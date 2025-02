Goldoni sold out per la commedia Perfetti Sconosciuti

Dopo il trionfo del film, Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena, mercoledì 19 febbraio al Teatro Goldoni e registrando un tutto esaurito, l’adattamento di Perfetti sconosciuti, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi… Eva e Rocco decidono di invitare a cena alcuni amici di vecchia data: Cosimo con Bianca, Lele con Carlotta e Peppe. A un certo punto della serata Eva propone di fare un gioco della verità, ovvero mettere tutti i cellulari sul tavolo e, per la durata della cena, condividere messaggi e telefonate. Con in ordine alfabetico: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Scene, costumi, luci: Luigi Ferrigno, Grazia Materia, Fabrizio Lucci.

