Grand Tour in Goldonetta

Giovedì 6 marzo, alle ore 21 in Goldonetta, un viaggio nella musica tra ‘600 e ’700 con strumenti originali

Ascoltare la musica come si eseguiva nelle corti europee tra il ‘600 ed il ‘700 con gli strumenti originali dell’epoca, nell’interpretazione dell’Ensemble Il Rossignolo, tra i più accreditati ed esperti a livello internazionale in questo repertorio così ricco di fascino: è quanto promette “Grand Tour”, il nuovo appuntamento della rassegna “Classica con gusto” della Fondazione Goldoni e Menicagli pianoforti, in programma giovedì 6 marzo, alle ore 21 in Goldonetta. “Con Grand Tour si indicava l’esperienza formativa che l’élite giovane dei secoli XVII e XVIII intraprendeva attraverso un viaggio in Europa col desiderio di ampliare i propri orizzonti – spiega insieme all’Ensemble il Maestro Carlo Palese che cura il progetto artistico della rassegna – Protagonisti del Grand Tour sovente furono anche giovani artisti desiderosi di conoscere e di farsi conoscere. Nel Grand Tour musicale della serata il trio dell’ensemble Il Rossignolo rappresenterà i ricordi di un vero viaggio, reso ancora più autentico dall’impiego di strumenti originali: ispirazione nel passato per restituire al presente, cui appartengono, i moti puri del bello completando e arricchendo il nostro sentire quotidiano”.

Stimato dalla critica in Italia ed all’estero come “una delle eccellenze italiane nel campo della musica antica” per la verve interpretativa “che unisce una straordinaria e ispirata vitalità al rigore filologico”, Il Rossignolo è un gruppo – a geometria variabile secondo il repertorio affrontato – specializzato nello studio e nell’esecuzione di musica antica su strumenti storici fondato e coordinato da Marica Testi oboe e flauto traversiere, Martino Noferi flauto dolce ed Ottaviano Tenerani clavicembalo, che è anche direttore dell’Ensemble: saranno loro i protagonisti del concerto che si aprirà con il Trio TWV 42:e 6 di Georg Philipp Telemann, compositore tedesco tra i più famosi, contemporaneo di Bach e Händel, cui lo legava una profonda amicizia e che nella sua carriera artistica lunga oltre settant’anni seppe passare dal Barocco allo stile musicale proprio del XVIII secolo galante all’Empfindsamer Stil fino alle soglie del Classicismo, con una prodigiosa capacità di aggiornamento stilistico fino a oltre gli 85 anni di vita.

Seguiranno due composizioni di altri musicisti tedeschi del periodo, quale la Sonata a 3 di Pierre Prowo di inizio ‘700 nella versione del suo connazionale e direttore d’orchestra Johann Philipp Christian Schulz ed il Trio a flauto dolce, flauto traverso, basso di Johann Christoph Pepusch, che trascorse gran parte della sua vita in Inghilterra e collaborò a lungo con Händel. Sarà quindi la volta della Sonata a tre Op. 1/XII La Follia di Antonio Vivaldi, pagina di grande effetto esecutivo del “prete rosso” che presenta un ciclo di venti variazioni sulla “Follia”, tema celebre presente in molti lavori dell’epoca. Di autore Anonimo sarà proposto il Trio sonata a flauto, traversa e basso che – spiegano dal Rossignolo – presenta temi molto limpidi sia dal punto di vista melodico che contrappuntistico, ben scritto per i due strumenti con tonalità e tessiture comode, felice impasto di suono, melodie brevi e incisive. In chiusura la Sonata in re minore a due flauti e basso di Giuseppe Sammartini, nato a Milano sulla fine del ‘600, che fu compositore ed uno dei migliori oboisti dei suoi tempi e che visse gran parte della sua vita a Londra al servizio del principe del Galles. Il Rossignolo ha un accordo discografico con Sony Classical International, che nel 2012 lo ha inserito tra i Top Artist del proprio catalogo. Con Sony ha un programma di incisioni che prevede, tra i vari progetti, alcuni integrali di opere bachiane e prime registrazioni assolute di opere di Antonio Caldara e Alessandro Scarlatti. La più recente produzione per SONY/DHM è il cofanetto contenente la prima incisione assoluta di tutte le sonate a strumento solo di Georg Friedrich Händel.

Come di consueto, gli artisti ed il programma saranno presentati al pubblico dal M° Palese in apertura di concerto, mentre alla fine ci sarà il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©