“Guida all’ascolto – Dietro le quinte” del concerto inaugurale della Stagione sinfonica

In occasione della nuova Stagione sinfonica, l’Orchestra del Teatro Goldoni invita il pubblico a partecipare ad una speciale anteprima: “Dietro le quinte”, un format ad ingresso gratuito nel pomeriggio precedente il concerto per conoscerne i protagonisti ed approfondirne il programma

In occasione della nuova Stagione sinfonica, l’Orchestra del Teatro Goldoni invita il pubblico a partecipare ad una speciale anteprima: “Dietro le quinte”, un format ad ingresso gratuito nel pomeriggio precedente il concerto per conoscerne i protagonisti ed approfondirne il programma, con semplici nozioni musicali e notizie sui compositori delle opere in programma ed il loro tempo.

Il primo appuntamento è per mercoledì 11 novembre, alle ore 17.15 presso la Sala Mascagni del Goldoni: interverranno Luciano Corona insieme al direttore d’orchestra M° Lederhandler ed al musicologo Fulvio Venturi; alle ore 18 i presenti saranno invitati ad assistere al primo quarto d’ora delle prove con l’orchestra.

Il programma del concerto verte sulla Prima Sinfonia di Gustav Mahler “Il Titano” (giovedì 12 novembre ore 21): un’opera grandiosa pervasa da una irresistibile energia che prevede un organico orchestrale di grandi dimensioni, e che vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” nella sua formazione più estesa formata da 70 professori con il suo direttore principale il Maestro belga Eric Lederhandler sul podio.

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