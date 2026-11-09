Il Titano di Mahler inaugura la stagione sinfonica del Goldoni

Giovedì 12 novembre alle 21 l’Orchestra del Teatro Goldoni, con 70 musicisti diretti dal maestro Eric Lederhandler, porterà sul palco la Prima Sinfonia. Mercoledì un’anteprima gratuita per scoprire l’opera e incontrare i protagonisti

Un viaggio musicale travolgente tra inquietudine, luce e rinascita: è la Prima Sinfonia di Gustav Mahler “Il Titano”, che giovedì 12 novembre alle ore 21 al Teatro Goldoni inaugurerà la nuova stagione concertistica della Fondazione Goldoni realizzata con Opera Music Management. “Il Titano”, come fu battezzata dallo stesso autore ispirandosi ad un’omonima opera di uno scrittore romantico, è un’opera grandiosa pervasa da una irresistibile energia: scritta all’età di venticinque anni, fu oggetto di revisioni e ritocchi che durarono per quasi tutto l’arco creativo del compositore boemo e l’ascolteremo nella sua versione definitiva che prevede un organico orchestrale di grandi dimensioni, come fu per la sua Quinta sinfonia con cui il Goldoni aprì la anche scorsa stagione. Protagonista sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” nella sua formazione più estesa formata da 70 professori con il suo direttore principale il Maestro belga Eric Lederhandler sul podio. Lo spirito che pervade tutta la Sinfonia lascia intravedere a quali evoluzioni avrebbe portato la musica di Mahler partendo dal Tardo romanticismo per arrivare progressivamente agli approdi che poi saranno propri del Novecento. Nella versione definitiva, Mahler costruisce un itinerario musicale di grande respiro: dall’incanto con cui apre l’opera, con la natura che si risveglia in una foresta atemporale, resa magistralmente da suoni capaci di creare effetti immersivi, misteriosi e spaziali, il “Titano” passa a toni di sapore campestre amabilmente animati, all’energia di una danza popolare lasciando poi spazio a una marcia funebre dal carattere insieme grottesco e malinconico, intentata dagli animali del bosco per un cacciatore su una canzoncina infantile secondo una favola tipica nell’Austria del suo tempo, fino all’improvviso e tempestosamente agitato che Mahler definì “il grido di un cuore ferito”, che porta alla conclusione di un lavoro che la critica dei nostri tempi definisce speciale ed unico, testimonianza di un iter creativo sofferto capace di regalare autentiche emozioni con una travolgente affermazione di forza e vitalità. Da qui un ascolto capace di conquistare il pubblico di oggi ma che probabilmente disorientò quello dei suoi contemporanei, che per lungo tempo apprezzarono più le sue doti di impareggiabile (ed esigentissimo) direttore d’orchestra che di autore. “C’è un ulteriore elemento che caratterizza questa inaugurazione – aggiunge soddisfatto Luciano Corona, Direttore artistico dell’Orchestra – grazie alla nostra azione musicale che da Livorno si è estesa in Italia ed all’estero, sono particolarmente lieto di annunciare la presenza di uno sponsor importante, Strickétt, la startup bolognese che ha ideato il primo papillon modulare stilizzato in alluminio ispirato al nostro logo artistico che qualifica ulteriormente l’immagine dell’Orchestra e che sarà indossato da tutti gli orchestrali a partire dal concerto di giovedì sera”. In occasione della nuova Stagione sinfonica, l’Orchestra del Teatro Goldoni invita il pubblico a partecipare ad una speciale anteprima: “Dietro le quinte”, un format ad ingresso gratuito nel pomeriggio precedente il concerto per conoscerne i protagonisti ed approfondirne il programma, con semplici nozioni musicali e notizie sui compositori delle opere in programma ed il loro tempo. Il primo appuntamento è per mercoledì 11 novembre, alle ore 17.15 presso la Sala Mascagni del Goldoni: interverranno Luciano Corona insieme al Direttore d’orchestra M° Lederhandler ed al musicologo Fulvio Venturi; alle ore 18 i presenti saranno invitati ad assistere al primo quarto d’ora delle prove con l’orchestra.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio; vendita online ticketone.it – Prezzi: posto unico numerato € 10 ridotto COOP, € 12 intero, € 5 ridotto giovani fino a 35 anni d’età. È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento a tutta la Stagione sinfonica (7 concerti) al prezzo speciale di € 50 (€ 25 per gli under 35).

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