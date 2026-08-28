Jazz e cinema protagonisti in piazza Goldoni

Sabato 29 agosto il jazz incontra parole e letteratura con “Non solo Bessie”, mentre domenica 30 spazio al cinema con “L’Orchestra stonata”. Ingresso gratuito

L’estate in Piazza Goldoni continua con un fine settimana all’insegna della musica e del cinema. La piazza antistante il Teatro Goldoni si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere il pubblico con due proposte artistiche – ad ingresso gratuito – diverse ma accomunate dalla voglia di condividere cultura e spettacolo nel cuore della città. Sabato 29 agosto, alle ore 21, sarà di scena “Non solo Bessie”, un appuntamento tra jazz, parole e letteratura. In scena Patrizia Amoretti, voce, Laure Pinsmail al piano, Nino Pellegrini al contrabbasso e Alessandra Carlesi come voce recitante. Musica e parole si incontreranno attraverso brani ispirati alle opere di Arthur Miller, Tennessee Williams e F. Scott Fitzgerald, in un percorso che intreccerà le atmosfere del jazz con la forza della grande letteratura americana il tutto ispirato dalle luci e dall’ audio di Michele Lippi, le scene e i costumi di Maria Cristina Chierici con la regia Pietro Cennamo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Amedeo Cucina Urbana. A chiudere il fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 21, sarà il cinema con la proiezione di “L’Orchestra stonata”, film di Emmanuel Courcol con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco e Jacques Bonnaffé. Una storia che mette al centro la musica, i legami e la possibilità di ritrovarsi attraverso un linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. La serata è realizzata in collaborazione con Antichità Il Quadrifoglio e Associazione Amici del Teatro Goldoni. Due serate per vivere la Piazza in modo diverso: le suggestioni del jazz e del cinema, un programma pensato per continuare a portare lo spettacolo fuori dal Teatro e trasformare la piazza in un luogo aperto, vivo e condiviso.

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