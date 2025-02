La pianista russa Chistiakova in Goldonetta per Classica con gusto

Sarà la pianista russa Gala Chistiakova, virtuosa ed interprete tra le più apprezzate della sua generazione, la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna di musica da camera “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, atteso martedì 18 febbraio, alle ore 21 in Goldonetta. L’artista, vincitrice di più di 30 concorsi internazionali e con una luminosa carriera che l’ha vista applaudita in recital e concerti in teatri e festival prestigiosi in tutta Europa, Giappone e Cina, proporrà all’ascolto uno strepitoso programma musicale dal titolo “Lo sguardo altrove, tra immagine e ricordo”, che spazierà tra le opere dei più grandi compositori, da Mozart a Liszt e Grieg fino a Debussy e Ravel.

“Eugène Delacroix, il maggiore pittore romantico francese – afferma il M° Carlo Palese che firma il progetto artistico della rassegna – diceva che il genio vede ciò che gli altri non vedono, ed è il dono che hanno i grandi musicisti. Attualizzare il passato, contemplare la nostalgia, descrivere un altrove lontano tra immaginazione e folklore, celebrare i fasti di un tempo che non esiste più: il programma scelto dalla pianista Chistiakova sarà un racconto sonoro di tutto questo”.

Dopo l’apertura con il Preludio e fuga il la minore BWV 543 di Johann Sebastian Bach – Franz Liszt, sarà eseguita la meravigliosa Sonata n. 11 in La maggiore, K 331 “Marcia turca”, celeberrima pagina di Wolfgang Amadeus Mozart, con il suo travolgente Rondò finale “Alla turca”, che rispondeva perfettamente al gusto tutto settecentesco verso le suggestioni ed i colori tra il misterioso e l’esotico della cultura turca. Spazio poi al sentimento mirabilmente espresso dai brani “Giorni svaniti” e “Nostalgia di casa” tratti dai Pezzi lirici op.57, serie VI del più grande compositore norvegese Edvard Grieg, ed ai tre deliziosi quadri musicali che compongono. Estampes, opera della maturità espressiva di Claude Debussy: dall’immagine evocativa di un paesaggio orientale da favola su cui si stagliano splendide pagode, alla calda atmosfera della città spagnola di Granada, fino al brano di grande effetto “Jardinssous la pluie”, in cui nitidamente si avvertono tra le note gli effetti della pioggia e delle folate di vento che spazzano un giardino, tra nostalgia e ricordi e che segna uno dei momenti più alti del musicista francese e di tutto il repertorio pianistico. Il concerto sarà chiuso da La valse di Maurice Ravel che da oltre un secolo conquista gli ascoltatori con i suoi effetti ricchissimi di preziose meraviglie timbriche e armoniche, tanto più trascinanti e sorprendenti se si pensa che l’opera nacque durante l’inverno 1919-1920, subito dopo la grande guerra, in uno dei periodi più cupi dell’esistenza del musicista francese. Un viaggio, quindi, tra stili e composizioni assai diversi tra loro, che saranno proposte da un’interprete quale la Chistiakova che vanta un vasto repertorio che spazia dal barocco al romantico e al moderno, e che annovera numerose incisioni discografiche.Dal 2013 vive in Italia; nel 2020 è diventata ambasciatrice della “BeMuse” PerformingArts Foundation di Londra. Come di consueto l’artista ed il programma saranno presentati al pubblico dal M° Palese in apertura di concerto, mentre alla fine ci sarà il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Biglietti: posto unico numerato € 10in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online suwww.goldoniteatro.it

