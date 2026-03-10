La voce della musica alla Goldonetta

Da Rossini a Ennio Morricone e Luis Bacalov fino a Maurizio Fabrizio con Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte. La serata di mercoledì 11 marzo si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale

“La voce della musica”: è questo l’originale tema che animerà il nuovo brillante appuntamento della rassegna “Classica con gusto” della Fondazione Goldoni e Menicagli pianoforti atteso per mercoledì 11 marzo, alle ore 21 alla Goldonetta. Il concerto unirà la voce di un virtuoso interprete del fagotto come Paolo Carlini, sostenuta dal raffinato pianista Fabrizio Datteri e proporrà all’ascolto mille accenti diversi e talvolta sorprendenti del mondo musicale, facendo convivere stili diversi, dall’humor rossiniano all’elegante ed altamente espressiva musica di Camille Saint-Saëns di inizio ‘900, per approdare alla modernità della musica da film dei più grandi maestri, alle canzoni di successo del nostro tempo fino ad opere composte per lo stesso Carlini. “La voce, nella musica, è melodia – spiegano i due artisti – sempre elemento principale e di raffronto/confronto per rappresentare la compiutezza estetica di un’esecuzione. Ed è proprio il fagotto lo strumento che come registro si avvicina di più alla voce umana”. Il programma spazierà così dal primo ottocento, passando per l’uso della melodia cantabile del romanticismo, arrivando ai nostri giorni, con i più famosi compositori, con i loro successi nelle canzoni (come Maurizio Fabrizio, autore dei massimi successi di cantanti quali Mia Martini, Angelo Branduardi, Eros Ramazzotti, Giorgia, Ornella Vanoni, Renato Zero) o passando per lavori di celebri autori della musica da film (i premi Oscar Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nino Rota)”. La serata si aprirà con la Cavatina da La gazza ladra per fagotto e pianoforte di Gioacchino Rossini, per passare alla Sonata per fagotto e pianoforte op.168, uno degli ultimi lavori del compositore francese Saint-Saëns, a cui seguiranno tre splendidi e raffinati lavori dedicati al solista della serata da Maurizio Fabrizio Sad City per fagotto e pianoforte (2012), Ennio Morricone Totem 3 per fagotto e pianoforte (2011) e Luis Bacalov Tanghitud; in chiusura la Toccata per fagotto e pianoforte di Nino Rota, una piacevolissima pagina ricca di ritmo, melodia e passaggi virtuosistici.

Paolo Carlini è il solo fagottista dedicatario di opere solistiche dei più importanti compositori della scena contemporanea internazionale appartenenti a differenti generazioni e linguaggi musicali; a lui si deve lo sviluppo e l’ampliamento del repertorio solistico del fagotto degli ultimi 30 anni. Primo fagotto solista dell’Orchestra della Toscana di Firenze dal 1987 al 2022 collabora in tale ruolo con le più importanti orchestre e suonando sotto la direzione dei più importanti direttori del nostro tempo (Abbado, Muti, Mehta, Harding, Myung-whun Chung, ecc.). Solista nel più importante repertorio per fagotto e orchestra a fianco di rinomati direttori, vanta collaborazioni nella musica da camera con solisti internazionali presso le maggiori sale da concerto internazionali. Numerose le registrazioni discografiche in veste solistica per le più importanti etichette internazionali. È docente di fagotto presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

Fabrizio Datteri, pianista e clavicembalista lucchese, ha suonato per prestigiose Associazioni Concertistiche (Carnegie Hall di New York, Palau di Barcellona, California e San Francisco State University, Weiner Saal di Salisburgo, ecc.) ed ha al suo attivo concerti solistici e di musica da camera con illustri collaborazioni con prime parti della Scala di Milano, del Concertgebouw di Amsterdam, dell’Orchestra della Toscana, strumentisti del S. Cecilia di Roma, dei Berliner Philarmoniker e dell’Opera di Parigi. Ha registrato per numerose etichette discografiche ed è docente presso il Conservatorio di La Spezia.

La serata si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su goldoniteatro.it

