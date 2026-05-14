Mascagni Academy, concerto lirico conclusivo

Sono i 26 giovani cantanti lirici provenienti da 12 diversi paesi del mondo che sabato 16 maggio, alle ore 18.30 in Goldonetta animeranno il concerto conclusivo della Mascagni Academy 2026 organizzato dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni

Hanno affinato la propria tecnica vocale ed interpretativa, approfondendo nello stesso tempo il rapporto tra parola e musica e sono ora ansiosi di misurarsi nello step successivo del loro percorso di formazione che li vedrà presentarsi direttamente al pubblico: sono i 26 giovani cantanti lirici provenienti da 12 diversi paesi del mondo che sabato 16 maggio, alle ore 18.30 in Goldonetta animeranno il concerto conclusivo della Mascagni Academy 2026 organizzato dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni. “In questi giorni abbiamo affrontato con questi giovani artisti aspetti quanto mai importanti per consentire un approccio vero e non formale all’interpretazione di un repertorio affascinante e complesso come quello verista – afferma Marco Voleri, Direttore artistico del Festival Mascagni – repertorio di cui Pietro Mascagni fu iniziatore indiscusso con il suo capolavoro Cavalleria rusticana ed insieme a lui anche di un gruppo di compositori coevi che con il Maestro livornese hanno segnato la storia e l’evoluzione del canto lirico italiano, che ricordo è stato dichiarato Patrimonio mondiale immateriale dell’umanità. Un patrimonio assolutamente prezioso, quindi, che ha bisogno di studio, passione e momenti di specializzazione come quello che abbiamo offerto qui a Livorno, al Teatro Goldoni ed i cui primi risultati si percepiranno con questo evento finale”.

Il programma della serata (ingresso libero fino esaurimento posti), prevederà l’esecuzione di romanze, arie e duetti tratti dalle opere di Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, oltre che di Georges Bizet e Pëtr Il’ič Čajkovskij, con al pianoforte Anna Cognetta e Andrea Tobia; protagonisti della serata saranno Aksu Şevket Cenkay, Antonini Elena, Bayir Irem Büşra, Bickford Andrea, Brusamonti Rebecca, Büyükyörük Sedef İlayda, Chuanqi Xu, Croce Anna Clelia, Egorova Anastasia, Glusniova Polina, Goma Curtiella Anna, Gu Yue, Kim Kyu Won, Li Ruixin, Miglionico Rosaria, Moretti Virginia, Musto Donata Maria, Nesti Claire, Nogueras Escoto Maria Lili, Piatti Ada, Rata Iana, Salerno Chiara, Tamura Akane, Wu Dan, Yan Ruobing, Yucheng Wang.

Il percorso formativo ha previsto la masterclass con il celebre soprano Giovanna Casolla, artista che ha calcato i palcoscenici dei più grandi teatri del mondo e stages con il direttore d’orchestra John Galea, il baritono Massimo Cavalletti, il regista Jean Marc Biscoup, la psicologa Vanessa Candela, il pianista Massimo Salotti, il musicologo Fulvio Venturi e la direttrice di scena Michela Fiorindi.

“A breve presenteremo il programma completo della settima edizione del Mascagni Festival – aggiunge Voleri – che animerà la città di Livorno ed anche il territorio della nostra provincia dalla metà di agosto, con un’anteprima il 20 giugno nella piazza del Santuario di Montenero”.

Il programma completo del concerto in Goldonetta è su www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©