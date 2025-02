Otello di William Shakespeare sul palco del Goldoni

La stagione teatrale al Teatro Goldoni prosegue, martedì 4 marzo alle 21, con il grande attore e scrittore Giuseppe Cederna, che ha il compito di interpretare, nel ruolo di lago, lo spettacolo Otello, prodotto della compagnia Arca Azzurra

In questa riscrittura dell’Otello, ispirata al cortometraggio di Pasolini “Che cosa sono le nuvole”, il protagonista si muove in un universo teatrale decadente, in cui un novello Iago, orchestra la tragedia con toni grotteschi e surreali. Il mondo della scena si svela feroce e comico, popolato da personaggi ridicoli e corrotti, incapaci di resistere alle tentazioni della gelosia e del tradimento. I protagonisti, privati della loro eroicità, si aggirano in una corte dei miracoli fatta di inganni e vendette, come marionette recise dai loro fili si muovono in un teatro senza più un cielo a cui rivolgersi. Iago, demiurgo della scena, trasforma finzione e realtà in un groviglio inestricabile, con parole che accendono passioni vere e conducono inevitabilmente alla tragedia . Senza divinità a regolare i destini l’universo di Otello diventa una fabula cupa, in cui il potere delle parole regna sovrano, creando epiloghi di morte e follia, in un gioco teatrale sospeso tra il ridicolo e il drammatico.

“Il nostro Otello – dichiara Francesco Niccolini – rivive all’interno di una compagnia matura, consumata dai palcoscenici e dal tempo, che sulla scena insegue fantasmi. Un nuovo monnezzaro che ricorda il portiere di Macbeth e che, da custode dell’inferno, veste i panni dell’infernale Iago: sotto gli occhi degli spettatori si svela un meccanismo teatrale comico e grottesco, feroce e cattivo. E la corte dei miracoli che spalanca le porte della tragedia del Moro di Venezia e della bella Desdemona: tragedia surreale e ridicola, fatta di tradimenti, sospetti e gelosie. Dove non ci sono buoni né innocenti, solo piccoli infami, approfittatori e personaggi incapaci di resistere alle tentazioni: un universo cupo, infelice, astioso, capace solo di vendette, soprusi e tanta sciocchezza. Una riscrittura secca, che ha perso molta della poesia originale, in nome della schiettezza della lingua e della stupidità capricciosa dei protagonisti, che di eroico non hanno più niente, o quasi, se non le lacrime disperate verso le quali tutto – come sempre – tende”.

Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini, Elisa Proietti traduzione e adattamento Francesco Niccolini regia Emanuele Gamba.

Biglietti: da 22 € a 35 € – Ridotto Under 25 €15

Biglietteria martedì e giovedì 10/13 – mercoledì venerdì e sabato 16.30/19.30. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita on line su goldoniteatro.it e ticketone.it

