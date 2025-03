Premiati i vincitori del FantaGoldoni

Sono stati consegnati, nel corso di un incontro nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni i premi del FantaGoldoni 2025, il gioco semplice e coinvolgente che ha fatto da cornice al successo di Perchè il Goldoni è il Goldoni. La divertente iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha registrato una crescente partecipazione nella speranza di indovinare – come nel famoso FantaSanremo – piccoli dettagli delle esibizioni o caratteristiche dei cantanti per accumulare più punti possibile e cercare di garantirsi la vittoria o quantomeno il podio. Alla presenza degli sponsor principali, di Giuseppe Di Palma e Sergio Beccaceci che curano la gestione tecnica del gioco sono stati premiati i primi 30 partecipanti che hanno realizzato i punteggi più alti:

Annamaria Scalessi 1° premio Soggiorno di una settimana in Sardegnaofferto da Bini Viaggi

Simona Picardi 2° premio Cena per due persone al Ristorante Incarne e ossaofferto da In Carne e ossa

Antonella Carlesi 3° premio 3 Volumi d’Arteofferto da Sillabe editore

Francesco Martelli 4° premio Kit Livorno CalcioLivorno Point Sillabe

Roberta Berti 5° premio 2 biglietti Concerto PalaModigliani2025/26 offerto da LEG Live Emotion Group

Sara Baccassino 6° premio Abbonamento per 2 persone stagione di prosa2025/26 Teatro Goldoni

Elisa Rambelli 7° premio Abbonamento per 2 persone stagione lirica2025/26 Teatro Goldoni

Lisa Polese 8° premio Abbonamento per 2 persone stagione sinfonica2025/26 Teatro Goldoni

Susanna Gelli 9° premio 2 Biglietti per spettacolo stagione “Eventi 2025/26” Teatro Goldoni

Dal 10° al 30° premio 2 Biglietti per spettacolo stagioni 2025/26 Teatro Goldoni a: Simona Leoncini, Cinzia Pasquini, Giulia Pozzolini, Emma Marchetti, Michela Bonsignori, Davide Michela, Francesca Brunori, Daria Amini, Francesca Cecchi, Giuseppe Aloi, Antonio D’Auria, Cecilia Picardi, Lorenzo Midili, Laura Demi, Lucrezia Di Caro, Mariarosaria Caprio, Irene Salvadorini, Valeria Cappelletti, Olivia Marmugi, Cecilia Benassi, YesmineGuediche.

