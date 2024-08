Stasera Noemi alla Terrazza per il Mascagni Festival

Sabato 24 agosto alle 21.30 la cantante, con la sua straordinaria voce e la sua presenza magnetica, trasformerà la Terrazza in una platea di emozioni presentando il “Non ho bisogno di te” tour, una scaletta ricca di hit e di successi della sua carriera

Appuntamento eccezionale sabato 24 agosto, alle ore 21.30 per il Mascagni Festival: sul palcoscenico della suggestiva Terrazza Mascagni, avvolti dalla brezza marina e con il mare sullo sfondo canterà Noemi una delle voci più amate e apprezzate della musica leggera italiana. La cantante, con la sua straordinaria voce e la sua presenza magnetica, trasformerà la Terrazza in una platea di emozioni presentando una scaletta ricca di hit e di successi della sua carriera.

Non potranno mancare brani celebri come “Per tutta la vita” o le iconiche “Vuoto a perdere” e le sanremesi “Glicine” e “Sono solo parole”. Spazio, poi, naturalmente anche alle famose hit estive da “Makumba” a “Hula-hoop” fino all’ultima “Non ho bisogno di te”. Si rinnova dunque la particolarità del Mascagni Festival di farsi “contaminare” dalla musica pop: dopo La rappresentante di lista, Gianna Nannini e Daniele Silvestri un’altra giovane, ma già grande protagonista, della scena musicale italiana incontra il mondo di Pietro Mascagni. Noemi ha iniziato il suo percorso musicale nel 2009, quando ha catturato l’attenzione del pubblico durante la seconda edizione italiana di X Factor. Anche se non ha vinto, ha conquistato il cuore di molti, diventando la cantante di maggior successo della stagione e firmando un contratto con la prestigiosa etichetta discografica Sony Music.

Con sette partecipazioni al Festival di Sanremo, ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità come interprete. Dai successi come “Per tutta la vita” nel 2010, vincitore di un Sanremo Hit Award, al terzo posto nel 2012 con “Sono solo parole”, fino alle emozionanti performance del 2021 con “Glicine” e del 2022 con “Ti amo non lo so dire”, Noemi ha continuato a incantare il pubblico con la sua voce unica e le sue intense interpretazioni. Oltre al suo successo nei concorsi musicali, Noemi è stata scelta dalla Walt Disney per contribuire alla colonna sonora italiana del film d’animazione “Ribelle – The Brave”. I suoi brani “Il cielo toccherò” e “Tra vento ed aria” hanno aggiunto un tocco magico al mondo dell’animazione. La carriera di Noemi è costellata di riconoscimenti e premi prestigiosi. Dai cinque Wind Music Awards ai tre Premi Lunezia, passando per il Premio TV – Premio regia televisiva e il Nastro d’argento Speciale per l’interpretazione della canzone “Domani è un altro giorno”, Noemi ha continuato a dimostrare il suo valore come artista completa e poliedrica.

Biglietti in vendita alla biglietteria della Terrazza Mascagni dalle ore 19.30 – Info: tel. 0586 204219.

